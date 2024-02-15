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陳俊翰逝世 蕭美琴：謝謝陳媽媽慈愛與無私付出

2024/2/15 21:37（2/15 21:44 更新）
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2012年陳俊翰（前右）申請到哈佛大學法學院的碩士班入學資格，母親謝季珍（後右）與他合影。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北15日電）身障律師陳俊翰逝世，享年40歲。副總統當選人蕭美琴今天晚間表示，感到震驚不捨和難過，陳俊翰的勇敢和堅毅，是她非常敬佩的人格特質，她更要謝謝陳媽媽的慈愛與無私的付出，讓人感受到溫柔又堅強的正向力量。

蕭美琴晚間透過臉書表示，稍早得知陳俊翰因疑似感冒引起併發症後不幸逝世的消息。她感到震驚不捨和難過，但願陳俊翰再無病痛，在主的懷抱中安息，相信陳俊翰會繼續照看台灣，而她也會謹守陳俊翰的期待，繼續往前。

民進黨主席賴清德稍早透過臉書表達哀痛。另外，賴清德晚間出席志工餐敘活動前受訪表示，聽聞陳俊翰不幸離世的消息，他感到非常震驚與難過。

賴清德說，陳俊翰是勇敢的生命鬥士，即便罹患罕見疾病，一生當中沒有任何放棄，也不斷地充實自己，透過陳俊翰的勇氣，向社會展現更重大的意義，這也是民進黨提名陳俊翰擔任不分區立委的原因。

賴清德表示，陳俊翰在過年期間因為感冒引起併發症，無法度過難關，為此大家都感到非常難過；謝謝陳俊翰過去願意擔任民進黨不分區立委候選人，希望陳俊翰一路好走，也希望社會可以多多了解陳俊翰一生為生命奮鬥的精神。（編輯：林克倫）1130215

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