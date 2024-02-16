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陳俊翰逝世 勞動部感謝守護身障者工作權益

2024/2/16 14:24
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（中央社記者吳欣紜台北16日電）民進黨不分區立委被提名人、身障律師陳俊翰11日凌晨逝世，陳俊翰過去曾翻譯美國網站、協助勞動部推動職務再設計，勞動部今天也發文感謝陳俊翰守護身心障礙者權益。

陳俊翰因疑似感冒引起併發症，10日前往台大醫院新竹分院急診，雖經醫護人員極力搶救，仍於11日凌晨不幸逝世，昨天消息一出，各界深感惋惜。

勞動部今天在臉書粉絲專頁發文指出，為了推動「職務再設計」服務，去年也特別邀陳俊翰就美國Job Accommodation Network網站有關雇主參考內容進行翻譯，其中包含金融服務業、餐飲服務業、醫療保健業、製造及零售業等多樣化案例內容及相關實施方式，引導雇主協助身心障礙員工進行調整，改善排除環境中的障礙，提升工作效能。

勞動部說，陳俊翰於年節期間驟然辭世令人不捨，然而陳俊翰面對生命困境所展現的堅韌意志，以及為弱勢朋友爭取權益的理念，將持續為台灣社會帶來無可替代的勇氣及力量。

勞動部也感謝陳俊翰，不畏身體限制，一路以來為更美好的社會做出無私奉獻。（編輯：陳政偉）1130216

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