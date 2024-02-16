王志安捐100萬日幣 罕病基金會婉拒：無法代陳俊翰接受道歉

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（中央社記者陳婕翎台北16日電）罕病律師陳俊翰辭世，曾在脫口秀嘲諷陳俊翰而惹議的前中國央視記者王志安，捐款100萬日幣（約新台幣21萬元）給台灣罕見疾病基金會，基金會今天聲明僅接受善意但婉拒捐款。

陳俊翰無懼罕病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）禁錮，積極追夢，但日前疑似感冒引起併發症，2月11日凌晨逝世，享年40歲。王志安昨天晚間在社群平台X表示震驚，對於歉意再也無法傳達而感到懊悔和遺憾。

台灣罕見疾病基金會今天晚間發布聲明提及，農曆年假前獲得台北富邦銀行通知有1筆透過日本公司捐款日幣100萬元。經網路搜尋得知王志安是這家公司創會人，且日前透過自媒體頻道宣稱捐款100萬日幣給台灣罕見疾病基金會，後續王志安發布道歉聲明文中也提及此筆捐款。

台灣罕見疾病基金會表示，經董事會決議，台灣罕見疾病基金會應無立場代表台灣120萬身心障礙者及陳俊翰接受王志安道歉，而且無法認同侵犯尊嚴者及其道歉與捐助款項之間產生對價關聯，因此婉拒王志安的捐款，並已完成退款。

台灣罕見疾病基金會提到，陳俊翰代表全台身心障礙者，長期投身身障者及罕病族群權益倡議，全盡畢生心力伸張身心障礙者人權，除萬分不捨陳俊翰驟逝，台灣罕見疾病基金會將持續發揚他的信念及理想，與台灣社福公益各界，共同為更進步更美好的台灣社會努力。（編輯：管中維）1130216