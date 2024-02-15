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陳俊翰病逝 王志安：懊悔歉意再也無法傳達

2024/2/15 19:05（2/16 09:18 更新）
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前中國央視記者王志安日前參與網路脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」。（圖取自STR Network YouTube頻道網頁youtube.com）
前中國央視記者王志安日前參與網路脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」。（圖取自STR Network YouTube頻道網頁youtube.com）
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（中央社台北15日電）身障律師陳俊翰傳出於2月11日凌晨不幸逝世，日前在脫口秀節目嘲諷陳俊翰而惹出爭議的前中國央視記者王志安，晚間在社群平台X表示震驚，對於歉意再也無法傳達而感到懊悔和遺憾。

陳俊翰逝世的消息傳出後，王志安晚間在個人的社群平台X（過去稱推特）發文表示，「令人震驚和遺憾」，並提到在半個月前，就起草了一份道歉信，由於覺得不甚滿意，因此請朋友提意見並修改，但各種原因一直沒有定稿，直到今天也沒有發出，「驚聞陳律師去世，我的歉意再也無法抵達，真是令人無限的懊悔和遺憾」。

他提到，這世界上有許多事情，意識到就必須要做，否則，「時間會讓我們知道，很多事情一旦錯過，就是終身」。

王志安在文中附上這封沒有寄出的道歉信並表示，「算是我誠摯告慰陳律師的歉意吧」。

根據這封信件內容，王志安坦言，在1月11日之前，並不知道陳俊翰的過往，「如果我知道陳律師曾經為台灣社會人權所做的努力，我11日在凱道現場，包括後來錄製夜夜秀節目時，應該就不會用那種口吻來模仿殘障人士，對這一點，我誠懇認錯，再次向你道歉」。

他也提到，一直支持殘障人士參與政治，陳俊翰參選立法委員，彰顯了台灣身障群體在社會平權運動下，完全可以以一個普通人參與社會競爭，甚至包括可以決定台灣政治走向的立法委員的選舉。經過了解後，「您參與這場選舉，和您殘障的狀態無關，是您的經歷和資歷，足以擔任這一重要的職位」。

信中提到，如果未來有機會，很希望能藉由自己的報導，讓更多的人瞭解陳俊翰的努力以及取得的成就。

他表示，深知道歉是一種相對廉價的認錯方式，因為道歉能看到一個人低頭，卻無法看到他的內心。言語再過懇切，也不一定能表達真正的歉意，更何況，傷害一旦造成，歉意不見得就能彌合傷口。

他說，「我為我的言論給您以及台灣殘障群體造成的傷害，而深感自責。就在今天，我們決定，為台灣的罕見病基金會捐款100萬日元（約新台幣21萬元）。錢雖然不多，也算是我誠懇道歉的佐證吧。」

他並在文末提到，「希望我的這封道歉信，能彌合您看到的傷口和冒犯，再次懇請您的諒解」。（編輯：吳柏緯）1130215

身障律師陳俊翰11日凌晨逝世。（圖取自facebook.com/DppGenderEquality）
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#台灣
#陳俊翰
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