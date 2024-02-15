生命鬥士陳俊翰離世 蔡總統遺憾不捨

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（中央社記者溫貴香台北15日電）行政院人權保障推動小組委員、民進黨不分區立委提名人陳俊翰離世，總統府發言人林聿禪今天表示，總統蔡英文聽聞後感到相當遺憾及不捨，向陳俊翰家屬表達深切哀悼及慰問，並盼望家屬節哀珍重。

民進黨今天證實，陳俊翰過年期間疑似感冒引起併發症，送醫後仍於11日凌晨逝世，享年40歲。

林聿禪晚間表示，陳俊翰是「生命鬥士」，無畏任何艱難及限制，長期投身社會公益，並為身障者及罕病族群爭取權益，其對社會公益的奉獻，已對台灣社會產生正面的啟發。

林聿禪說，政府也將持續推動強化保障身障者權益的政策，讓陳俊翰所關注的政策及議題，得以持續推動，讓陳俊翰致力打造多元、平等、共融社會的精神能夠延續。（編輯：張良知）1130215