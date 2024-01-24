蔡總統25日接見美眾議院國會台灣連線訪團

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（中央社記者溫貴香台北24日電）總統府發言人林聿禪今天表示，誠摯歡迎美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席、共和黨眾議員狄亞士巴拉特及民主黨眾議員貝拉率團訪台，總統蔡英文將於25日上午於總統府接見訪團，就雙方所關切的議題交換意見。

外交部今天表示，美國聯邦眾議院「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）2名共同主席，包括共和黨眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart，另譯：迪馬里）及民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）一行5人，24日至26日率團來台訪問，為眾議院「國會台灣連線」近年首度共同主席團來訪，別具意義。

林聿禪今天指出，總統府誠摯歡迎狄亞士巴拉特、貝拉率團訪問台灣，蔡總統將於明日上午於總統府接見訪問團，就雙方所關切的議題交換意見。

林聿禪表示，狄亞士巴拉特過去曾於2016年，在蔡總統出訪過境邁阿密期間與蔡總統見面，貝拉過去曾於2023年4月、2017年8月，分別隨眾院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）及眾院外委會時任主席羅艾斯（Ed Royce）所率的議員團訪台。

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林聿禪表示，美國聯邦眾議院「國會台灣連線」過去長期透過立法、發布聲明等各項作為堅定挺台，在1月台灣總統大選後，也第一時間發布聲明肯定台灣民主選舉；此外，美國國會過去無論是在維護印太區域安全、強化台美經貿關係，或是支持台灣參與各項國際組織等各項領域，皆不分黨派力挺台灣，總統府表達誠摯感謝。

林聿禪說，今年適逢「台灣關係法」立法45週年，這次2位議員以眾院「國會台灣連線」共同主席身分，以具體行動來台訪問，更充分展現美國國會對台灣的堅定支持，相信未來台美能夠繼續深化合作，為共同守護台海及區域的和平、穩定、繁榮，及堅定捍衛民主自由貢獻心力。（編輯：翟思嘉）1130124