陳俊翰2/27公祭 家屬：忘記病痛前往更美好地方

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北15日電）身障律師陳俊翰逝世，享年40歲，陳俊翰家屬今天透過陳俊翰的臉書發文表示，將於2月16日移靈新竹市生命紀念園區，並於2月27日早上10時進行公祭儀式，祈禱陳俊翰可以忘記病痛，前往更美好的地方。

陳俊翰家屬今天透過陳俊翰臉書發文表示，陳俊翰於2月10日傍晚感到身體不適，緊急送至台大醫院新竹分院急診處就醫，雖經多名醫療人員極力搶救後，仍然於2月11日凌晨離開。

陳俊翰家屬說明，縱使萬般的不捨，只能祈禱陳俊翰可以忘記病痛，前往更美好的地方。

另外，陳俊翰家屬進一步指出，將於2月16日移靈新竹市生命紀念園區106靈堂，並於2月27日早上10時進行公祭儀式，讓關心陳俊翰、與他一起走過每一個重要人生階段的友人，再陪他走過人生的最後一哩路。

陳俊翰的家屬請大家給他們一些時間與空間，來緬懷陳俊翰，後續治喪事宜會由民進黨中央、民進黨新竹市黨部、立法委員柯建銘服務處，與陽明交通大學教授林志潔共同商議處理，感謝所有人的協助、理解與體諒。（編輯：林克倫、張若瑤）1130215