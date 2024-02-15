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身障律師陳俊翰逝世 中研院法律所悼念奮鬥精神

2024/2/15 19:13（2/15 19:41 更新）
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身障律師陳俊翰11日凌晨逝世。（圖取自中央研究院法律學研究所網頁iias.sinica.edu.tw）
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（中央社記者吳欣紜台北15日電）民進黨不分區立委被提名人、身障律師陳俊翰11日凌晨逝世，中央研究院法律學研究所今天表示，對陳俊翰驟逝，深感不捨，其奮鬥精神及為弱勢族群發聲的風範將長留心中。

陳俊翰因疑似感冒引起併發症，10日前往台大醫院新竹分院急診，雖經醫護人員極力搶救，仍於11日凌晨不幸逝世。陳俊翰除了是民進黨不分區立委被提名人外，也在去年10月到中研院法律學研究所擔任博士後研究學者。

中研院法律學研究所今天以「悼念生命鬥士陳俊翰博士」為題公告指出，陳俊翰除從事學術研究工作外，也積極參與法律學研究所的各項學術活動，並與同仁砥礪學問、相處愉快。

公告指出，突聞陳俊翰驟逝，法律學研究所全體同仁深感不捨，陳俊翰奮鬥的精神及為弱勢族群發聲的風範將長留所內同仁心中。

陳俊翰罹患罕見疾病「先天性脊髓性肌肉萎縮症」，但他不被障礙限制，積極追夢，在法學上獲得高度成就，並長期鑽研國際人權、身心障礙政策與法律，立志「讓身心障礙者發揮自我價值」。（編輯：管中維）1130215

#中研院
#陳俊翰
#民進黨
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