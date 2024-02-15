身障律師陳俊翰逝世 不受罕病禁錮積極追夢、曾列民進黨不分區

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（中央社記者葉素萍台北15日電）民進黨今天表示，不分區立委被提名人、身障律師陳俊翰疑似感冒引起併發症，2月11日凌晨不幸逝世；陳俊翰罹患罕見疾病「先天性脊髓性肌肉萎縮症」，享年40歲。

民進黨下午透過新聞稿表示， 陳俊翰 陳俊翰小檔案 1983年6月15日出生於新竹

學歷：

美國密西根大學法學博士

美國哈佛大學法學碩士

台灣大學會計學系和法律學系雙學士

中研院法律學研究所博士後研究學者

美國密西根大學法學博士 美國哈佛大學法學碩士 台灣大學會計學系和法律學系雙學士 中研院法律學研究所博士後研究學者 經歷：

行政院人權保障推動小組第17屆委員

社團法人弱勢病患權益促進會法律顧問

民進黨第11屆不分區立委候選人第16名 看更多 關閉 因疑似感冒引起併發症，2月10日前往台大醫院新竹分院急診，雖經醫護人員極力搶救，仍於2月11日凌晨不幸逝世，民進黨聞訊感到無比震驚與悲傷。

民進黨表示，陳俊翰的家人低調辦理後事，年節期間未對外公布。今天委由民進黨黨中央代為發布消息，感謝各界關心，也請給家屬空間處理相關事宜。

陳俊翰被提名為民進黨不分區立委，罹患罕見疾病「先天性脊髓性肌肉萎縮症（SMA）」的他，全身只有眼睛、嘴巴以及一根小指頭可以活動，他仍克服病痛創造奇蹟，一路從台灣大學、哈佛，念到密西根大學法學博士，並在中央研究院當研究學者，是萬中選一的學霸。

除了病痛，命運也一直在考驗陳俊翰，大二時，陳俊翰在家中不慎被電毯燙傷，當時陳俊翰母親在洗澡，陳俊翰帶著呼吸器，喊不出聲，只能眼睜睜看著火焰爬滿下身，他被緊急送醫，雙腿截肢。

陳俊翰不被障礙限制，積極追夢，在法學上獲得高度成就，並長期鑽研國際人權、身心障礙政策與法律，立志「讓身心障礙者發揮自我價值」。

陳俊翰在這次總統大選，曾赴造勢場，為賴清德站台輔選，前中國央視記者王志安卻在「賀瓏夜夜秀」嘲諷陳俊翰惹議。

陳俊翰當時曾說，他感到欣慰的是，台灣社會絕大多數站在譴責王志安惡意訕笑、模仿歧視身障者平等參政權的一方，但有些許遺憾的是，網路上仍然有少數人（包含王志安）試圖轉移焦點，將一個單純的是非價值判斷問題，導向政黨間的鬥爭，或民進黨政府刻意打壓言論自由和網路節目。

陳俊翰認為，這件事本質在是否能夠容忍有人惡意訕笑、模仿，歧視身心障礙者原本就應受到保障平等參與政治的權利，這無關意識形態，更不分黨派顏色，而是一個普世人權價值問題。（編輯：謝佳珍）1130215