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陳俊翰未竟之志 陳建仁：身障權益保障絕不停止

2024/2/15 18:32（2/15 18:39 更新）
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（中央社記者賴于榛台北15日電）行政院人權保障推動小組委員、民進黨不分區立委提名人陳俊翰離世，行政院長陳建仁今天表達痛心，除請陳俊翰家屬節哀保重，也相信會有更多「俊翰們」，繼續陳俊翰的未竟志業，政院也將持續推動強化保障身障者權益政策。

民進黨今天證實，陳俊翰過年期間疑似感冒引起併發症，送醫後仍於11日凌晨逝世，享年40歲。

行政院發言人林子倫透過媒體群組表示，陳建仁聞訊後感到非常痛心、遺憾與不捨，也請其家屬節哀保重，尤其是陳俊翰的母親一生陪伴陳俊翰、不離不棄，在在見證母愛的偉大，他要特別向陳媽媽及陳俊翰家人，致上最高的敬意與最深的哀悼。

陳建仁指出，陳俊翰奮鬥勵志的生命故事廣為人知，無畏萬般艱難、無懼受身所限，仍然勇敢挺身捍衛人權，讓許多人得到正面的啟發與激勵。

陳建仁強調，雖然陳俊翰尚有許多使命未完成，但對於身障者權益保障的奮發精神，絕對不會因為離開而停止，相信會有更多的「俊翰們」繼續完成這未竟的志業，而政院也將持續推動強化保障身障者權益的政策。（編輯：林克倫、張若瑤）1130215

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