行政院投入逾11億元 組機器人救災車隊

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（中央社記者賴于榛台北15日電）力拚組機器人救災車隊，行政院已核定新台幣6億6000萬元，要在今年協助全國22個消防機關購置88台紅外線熱顯像無人機及88台救災機器人，民國114年起還會再投入4億6080萬元。

內政部今天在行政院會報告「推動充實直轄市、縣（市）消防機關科技化救災用無人載具裝備協助計畫」。行政院發言人林子倫今天主持行政院會後記者會時轉述，行政院長陳建仁會中說，為強化第一線消防人員救災量能，及有效確保消防人員救災安全，行政院已於去年12月29日核定通過此計畫，藉以協助消防人員執行危險任務，並執行空拍情蒐工作，作為指揮決策的重要參考。

陳建仁要求，內政部消防署應持續加強相關裝備使用操作教育訓練，並納入此案採購合約招標文件，確實履約辦理，有效提升全國外勤消防人員的救災量能及安全。

內政部長林右昌透過新聞稿表示，目前全國消防機關總共配有無人機261台、救災機器人34台，行政院這次特別專款再協助地方消防機關購置紅外線熱顯像無人機及救災機器人，民國113年部分共核定6.6億元，總計將購置88台紅外線熱顯像無人機及88台救災機器人。

另外，林右昌表示，行政院也已核定「建構國家安全化學與韌性永續計畫」（114年至118年），114年起將陸續協助地方購置紅外線熱顯像無人機72台及救災機器人33台，計4億6080萬元，屆時全國將有紅外線熱顯像無人機421台及救災機器人155台。總計行政院共核定逾11億元，用於購入無人機及救災機器人。

林右昌說，消防人員救災須面臨許多風險及不確定性，科技救災可降低意外，同時兼顧火災搶救的任務需求，像是救災無人機，可應用於山域、火場及水域搜救及即時監控，提供最新的災區影像，讓指揮中心作為決策參考，也能讓前進重災區的救難人員掌握前線狀況。

林右昌表示，另在執行化學工廠及長隧道災害、核生化、毒氣洩漏、高科技廠房及鐵皮建物或資源回收廠火災等危險性救災任務時，救災機器人可第一時間代替消防人員深入災害現場，精準偵測危害氣體及蒐集火場內部資訊外，也可協助火場周界防護射水，節省人力運用。

林右昌指出，期盼透過充實無人機及救災機器人，用科技改變救災模式，逐步成立機器人救災車隊，全面守護消防人員安全。（編輯：蘇志宗）1130215