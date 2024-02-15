綠：常會期間召開臨時會逾越憲法

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（中央社記者林敬殷、王揚宇台北15日電）國民黨立法院黨團連署要求召開立法院臨時會，邀請行政院長陳建仁進行食安專案報告。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，臨時會是休會期間有需要才召開，立法院第11屆第1會期已於2月1日正式開始，沒有召開臨時會空間，奉勸國民黨不要為求表現而衝過頭。

民進黨立法院黨團今天上午舉行輿情回應記者會，針對國民黨團要求召開臨時會提出質疑。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，臨時會就是假議題。憲法第68條及第69條針對立法院會期及臨時會都有規定，立法院會期是每年2月到5月，及9月到12月舉行，臨時會則是正常會期之外的時間召開，國民黨要求在常會期間召開臨時會是「前無古人，後無來者」，違反憲法規定及不懂立院內規。

吳思瑤說，被稱為立法院活字典的立法院秘書長周萬來曾撰文說明立法院在常會期間沒有召開臨時會這件事。國民黨團可以去請教周萬來。

吳思瑤表示，2月20日立法院開議日是立法院長韓國瑜召集朝野協商共同決定，要尊重院長召集的朝野協商及各黨團簽字同意的協商結論，如期開議，如質監督。

民進黨立法院黨團副幹事長林楚茵說，就像是學校開學了，就不需要寒修或暑修，立法院也一樣，立委在2月1日報到後就開始提案及選民服務，既然朝野協商開議日了，國民黨要當好學生準時上課，只有壞學生才會不斷破壞校規、創造校規，以為自己的規定才是規定。

吳思瑤表示，國民黨硬要逾越憲法，大動作連署召開臨時會，是為了開議後杯葛陳建仁上台施政報告的一種政治操弄，操作一個法規不存在也不應該召開的臨時會，是不折不扣的政治動作，意圖合理化杯葛陳建仁上台施政報告。國民黨就算要議事杯葛，也不要鬧出政治笑話，更不要為難國民黨自己的立法院長，還有立法院秘書長長期捍衛議事規則應有的立場。

吳思瑤說，在野黨有兩個方法，一是讓陳建仁在開議後順利且快速赴立法院進行施政報告並備質詢，另一個是循往例在施政報告前經朝野協商針對特定主題的專案報告。（編輯：蘇志宗）1130215