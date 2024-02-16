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立法院20日開議 陳建仁17日循例拜會韓國瑜

2024/2/16 15:24
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（中央社記者賴于榛台北16日電）立法院新會期20日開議，行政院長及部會首長須至立法院施政報告。政院人士今天說，行政院長陳建仁明天上午10時將先循往例拜會立法院長韓國瑜，隨後再分別至民進黨團、民眾黨團、國民黨團拜會。

新國會3黨不過半，20日開議備受關注，陳建仁昨天在行政院新春團拜時指出，雖然目前是看守內閣，但每一天都要往前進、要福國利民並照顧民眾大小事，而選舉落幕，3個政黨沒有誰全贏或全輸，期待朝野團結合一，國家才能穩健向前。

日前韓國瑜、江啟臣當選立法院正副院長時，陳建仁也曾發文恭賀兩人將為全民服務，並說行政院將持續秉持正面、積極的態度，和立法院保持友善互動，並以所有民眾福利為優先的立場，回應社會各界建言。（編輯：林淑媛）1130216

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