陳建仁赴立院拜會韓國瑜 合影後閉門會議
2024/2/17 10:31（2/17 10:51 更新）
（中央社記者王揚宇、范正祥台北17日電）立法院新會期將於20日開議，行政院長陳建仁今天上午10時赴立法院拜會立法院長韓國瑜、副院長江啟臣，也將拜會朝野黨團。陳建仁與韓國瑜等人合影後，旋即閉門會議。
立法院第11屆第1會期將於20日開議，陳建仁今天與行政院副院長鄭文燦等人赴立法院拜會，韓國瑜、江啟臣、國民黨立委陳玉珍，以及民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄等人到立法院正門迎接，陳建仁等人座車抵達後，雙方互道新年快樂。
陳玉珍就今年春節金門疏運相關安排順利，使得金門旅台鄉親能夠順利規劃返鄉行程，當面向居間大力幫忙的鄭文燦表達感謝。
韓國瑜與陳建仁等人步行進入會客室，並於合影後閉門會議。應現場媒體要求，韓國瑜與陳建仁握手合影，韓國瑜還說「不要擁抱，握手就好」。（編輯：謝佳珍）1130217
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