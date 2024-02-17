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陳建仁拜會 韓國瑜：只要福國利民會全力支持

2024/2/17 11:07（2/17 11:46 更新）
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行政院長陳建仁（左）17日上午赴立法院拜會立法院長韓國瑜（右）。圖為韓國瑜向與會者及媒體拱手致意。中央社記者郭日曉攝 113年2月17日
行政院長陳建仁（左）17日上午赴立法院拜會立法院長韓國瑜（右）。圖為韓國瑜向與會者及媒體拱手致意。中央社記者郭日曉攝 113年2月17日
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（中央社記者王揚宇、范正祥台北17日電）立法院新會期將於20日開議，行政院長陳建仁今天赴立法院拜會立法院長韓國瑜等人。陳建仁說，跟立法院合作努力推進福國利民工作；韓國瑜表示，只要福國利民的事情，全力支持。

立法院第11屆第1會期20日開議，陳建仁今天與行政院副院長鄭文燦等人赴立法院拜會韓國瑜等人，並依序拜會朝野黨團。

韓國瑜、立法院副院長江啟臣、國民黨立委陳玉珍，以及民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄等人，上午約10時到立法院大門迎接，待陳建仁等人座車抵達後，雙方互道新年快樂。

韓國瑜與陳建仁等人一起步行至立法院正門2樓大會客室，並於合影後閉門會議。應現場媒體要求，韓國瑜與陳建仁握手合影，韓國瑜還說「不要擁抱，握手就好」。

閉門會議約25分鐘結束，由於陳建仁後續安排拜會國民黨、民進黨、台灣民眾黨立法院黨團，現場未進行媒體聯訪，陳建仁僅說，行政院跟立法院一定全力合作，做福國利民的工作，努力推進。

韓國瑜指出，立法院一定配合行政院，只要對台灣人民福國利民的事情，「我們全力支持」。

韓國瑜16日發函，將於19日上午邀集各黨團代表共同協商，就邀請陳建仁至立法院針對食安議題進行專案報告的形式進行討論，以期釐清政府相關食安把關作為。（編輯：謝佳珍）1130217

行政院長陳建仁（左5）17日與行政院副院長鄭文燦（左4）等人赴立法院拜會，與立法院長韓國瑜（右6）、副院長江啟臣（右5），以及民進黨立法院黨團總召柯建銘（右4）、幹事長吳思瑤（右3）、書記長莊瑞雄（右2）等人合影。中央社記者郭日曉攝 113年2月17日
行政院長陳建仁（左5）17日與行政院副院長鄭文燦（左4）等人赴立法院拜會，與立法院長韓國瑜（右6）、副院長江啟臣（右5），以及民進黨立法院黨團總召柯建銘（右4）、幹事長吳思瑤（右3）、書記長莊瑞雄（右2）等人合影。中央社記者郭日曉攝 113年2月17日
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陳建仁赴立院拜會韓國瑜 合影後閉門會議
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