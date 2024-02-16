韓國瑜19日召集朝野協商 討論邀陳建仁食安專案報告

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（中央社記者范正祥、王揚宇、郭建伸台北16日電）立法院長韓國瑜今天發函，將於19日上午邀集各黨團代表共同協商，就邀請行政院長陳建仁至立法院針對食安議題進行專案報告的形式進行討論，以期能釐清政府相關食安把關作為。

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國民黨立法院黨團15日下午致函韓國瑜，敬請針對邀請陳建仁率同相關部會首長就「民進黨政府執政8年所造成食安問題總檢討」進行專案報告相關事宜召集朝野黨團協商。

韓國瑜今天下午發函給朝野各黨團，擬訂於19日上午10時30分進行黨團協商。

另外，韓國瑜辦公室透過媒體群組發文進一步表示，韓國瑜接獲國民黨團來文，針對食安問題希望行政院作完整的專案報告，深表認同與肯定，17日陳建仁將到立法院拜訪各黨團及韓國瑜，願當面向陳建仁表達民眾對於相關問題的關切。

立法院朝野黨團日前協商達成共識，第11屆第1會期將於2月20日開議，開議當天將邀請陳建仁率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢。

對於韓國瑜將於19日召集朝野協商，國民黨團首席副書記長林思銘下午接受中央社記者訪問時說，希望得到各黨團對食安議題的共識，排定專案報告日期，可以在20日開議當天，甚至21日或23日都可以，希望在下週之內完成。

民進黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，民進黨團每天在魔鬼連環催，希望趕快安排協商，對於食安議題用專案報告模式進行也一直是民進黨團的主張，韓國瑜今天發出協商通知，證明民進黨團的主張是正辦、正確及禁得起考驗，也希望能如期開議、如質監督。

至於何時專案報告，吳思瑤指出，民進黨團非常開放，各黨來討論，只要能達到監督的效果，要先總質詢還是先專案報告，朝野來談，民進黨團沒有預設立場、配合大家，民進黨也絕對以高標準來要求食安政策。

民眾黨團今天透過聲明表示，已收到立法院黨團協商開會通知單，食安既為國人關注且重大議題，民眾黨團樂見其成，期待透過行政院完整報告，以釐清行政機關食安把關作為。（編輯：蘇龍麒）1130216