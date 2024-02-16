綠委成立「為下一代而戰國會連線」 推3主軸10法案

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（中央社記者林敬殷台北16日電）11名民進黨立委在范雲號召下，今天舉行「為下一代而戰國會連線」成立記者會，他們宣示秉持多元政策專業，以教育、分配正義及自我實現為3大主軸，共同在立法院推動年輕世代關注的政策與法案。

「為下一代而戰國會連線」成員包括范雲、伍麗華、郭昱晴、沈伯洋、陳培瑜、林月琴、林宜瑾、黃捷、羅美玲、張雅琳及吳思瑤。他們在記者會前，在胸前別上黃絲帶，為農曆春節期間過世的民進黨不分區立委被提名人，同時也是身障律師陳俊翰默哀，並強調將帶著陳俊翰未完成的遺志，一起努力。

范雲表示，他們希望新國會不要淪為政黨惡鬥的綜藝秀，從教育環境的改變，到資源分配的公平正義，台灣每一個孩子不分階級、族群、性別，還有身心狀況，都能在台灣有一個平等追求夢想實現自我的機會，共同在立法院推動年輕世代關注的政策法案。

范雲說，「為下一代而戰國會連線」有3大主軸10項共推法案，3大主軸是教育、分配正義及自我實現，10項法案分別是學生輔導法、少年事件處理法、兒童托育服務法、偏遠地區學校教育發展條例、身心障礙權益保障法、新住民權益保障法、原住民族土地銀行法、青年基本法、反歧視、兒童及少年福利與權益保障法。

沈伯洋表示，目前俄羅斯與美國長期的對抗作戰，主打都是種族議題，也成為資訊作戰重要目標，任何一個國家面臨他國的攻擊時，只要人權議題沒做好，一定會變成對方下手的重點，做好轉型正義及人權立國是抵禦國外虛假消息及國外攻擊的不二法門。

黃捷指出，身為本屆最年輕的立委，有義務也有責任要為年輕世代發聲。未來她會就連線的3大主軸來推動年輕世代議題，包括就學、就業，所得稅制重分配，及如何在工作找到自我實現的意義。此外，人工生殖法也是她關注的法案，讓單身女性生育、同志生育得到保障。

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羅美玲說，新住民及新住民第二代的人口已超過100萬人，過去雖然已推動很多新住民政策，但仍有精進的地方，包括黑戶寶寶問題、成立服務新住民的專責單位、成立國家級的通譯機構等，才能打造多元平權的社會。

伍麗華表示，原住民受到的歧視不只在人，還包括土地，原住民土地被視為不能流通的貨幣，被迫在自己土地當僱工，房子無法合法貸款，金融體系的不平等議題，都是她未來努力的主題。（編輯：蘇志宗）1130216