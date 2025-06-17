湖南爆竹工廠爆炸釀9死 官方提級調查

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（中央社台北17日電）中國湖南省常德市臨澧縣一處爆竹工廠16日發生強烈爆炸，截至今天早上9時，該事故已造成9人遇難，26人受傷。湖南省政府已對該事故提級調查。

綜合中國媒體報導及網路訊息，常德市臨澧縣停弦渡鎮山洲村一爆竹工廠16日早上8時23分左右發生強烈爆炸，現場火花四射並冒出濃煙。

有民眾反映，附近不少村落的房屋都因爆炸出現震動，甚至有住戶的門窗被當場震倒，且20公里外的民房都能感受到震動。

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據界面新聞報導，截至17日9時，該事故已造成9人遇難，26人受傷。湖南省政府已對該事故提級調查，成立事故調查組，將盡快查明事故原因。

據事故現場消防救援隊員介紹，現場存在次生災害和二次爆炸、閃爆風險，給搜救和救援帶來較大難度和風險。事故現場地處山區，沒有大水源。救援中採取遠程供水方式在廠區建立2個水炮陣地，控制了燃爆區域，防止火勢蔓延。（編輯：張淑伶/周慧盈）1140617