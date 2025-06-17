大成韓家宇：海內外新廠拚成長 營運有望優於去年

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（中央社記者何秀玲台南17日電）大成董事長韓家宇表示，今年大宗物資價格相對平穩、匯率可望有短期收益，以及海內外新廠投產等，獲利不錯的麵粉也往下游發展，加上今年還入股饅頭品牌「福圓號」，多項動能推動下，今年整體營運有望優於去年。

大成今天召開股東會通過2024年財報，並決議配發現金股利2.8元。韓家宇指出，2024年獲利雖不如2023年創下歷年新高，但仍創下歷年次高紀錄，因大宗物資價格下滑、肉品行情不佳，影響獲利表現。

針對外界關注的原物料行情，韓家宇說，目前大宗物資價格相對平穩，新台幣升值也有助進口黃小玉成本降低，預估今年第2季會有匯兌收益挹注，不過還是要觀察長期走勢，大成也啟動採購避險機制，降低劇烈波動風險。

此外，大成今年海內外皆有新廠投產，挹注營運動能。韓家宇指出，集團有數項硬體投資正進入收尾階段，包括生產發酵產品、乳酸菌的「全能營養」新廠預計明年生產。而因應外食需求提升，台南柳營的土雞加工廠預定今年8月投產。

飼料事業方面，大成水產飼料柳營新廠今年6月已完成試車，今年將投產，產能全開後，預計市占率可達25%。

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海外市場部分，韓家宇表示，看好美國市場對亞洲食品需求成長，去年收購美國德州食品加工廠，年營收約新台幣4億元，雖規模不大，但成長動能強勁，今年將啟動擴建計畫。隨著日本及歐美市場對熟蝦產品需求提升，大成也在印尼擴建水產加工廠；越南方面，持續從飼料業務擴大至農畜一條龍經營模式。

針對麵粉事業，韓家宇指出，目前大成麵粉銷售獲利表現亮眼，今年也投資入股饅頭品牌「福圓號」，未來不排除進軍冷凍饅頭市場，進一步擴大麵粉下游布局。（編輯：潘羿菁）1140617