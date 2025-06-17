信昌電攻AI伺服器今年看成長 觀察匯率變數

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（中央社記者鍾榮峰桃園17日電）被動元件廠信昌電今天舉行股東會，總經理陳淳學受訪表示，下半年營運可略佳，今年業績拚成長雙位數百分比，人工智慧（AI）伺服器為今年主要成長動能，預估AI伺服器業績占比可到4%至6%。

展望下半年營運，陳淳學表示，信昌電到第3季營運健康持穩，第4季營運需再觀望，留意上半年提前拉貨潮後的訂單表現、戰爭風險以及對等關稅暫緩90天後等變數，預計下半年營運可較上半年略佳。

展望今年營運，陳淳學預期，今年單季高峰落在第2季至第3季，今年營業額目標年成長接近兩位數百分比。

觀察新台幣匯率升值變數，陳淳學坦言，匯率「多少有些影響」，匯率持續波動中，看6月底實際匯率為何，預估新台幣每升值1元，對信昌電營收和毛利影響程度約0.5至0.8個百分點，信昌電持續採取自然避險及遠期外匯避險等措施。

至於關稅影響，陳淳學指出，信昌電直接銷往美國市場業績僅占整體業績比重約6%，目前關稅還在90天暫緩期間，短期內沒有影響，若日後課徵對等關稅10%，對信昌電影響也有限。

信昌電說明，中國大陸市場占信昌電整體業績比重約3成至4成，台商業績占比約1成多至2成。

信昌電積極布局AI伺服器領域，陳淳學透露，透過電源供應台廠，信昌電的電容和電阻產品，已經切入AI伺服器產品，包括伺服器電源（power server）、電池備援電力模組（BBU）、AI加速卡周邊等相關應用。

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陳淳學指出，接續2024年底的車用電子應用，今年AI成為信昌電主要成長動能，預估今年AI應用業績占比可到4%至6%，此外，今年成長動能還包括USB PD 3.1快充、第三代半導體應用等帶動被動元件需求。

信昌電說明，目前特殊品占整體業績比重約5至6成，平均稼動率約80%左右。（編輯：潘羿菁）1140617