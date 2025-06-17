涉收賄放水勞檢 竹縣勞工處長、副處長遭起訴

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（中央社記者郭宣彣新竹縣17日電）竹檢今天表示，竹縣府勞工處長劉家滿、副處長林東山涉收遠東公司禮券，促勞檢放水免罰，並施壓承辦人更改處分，涉與遠東新世紀公司許姓顧問共謀圖利，3人依貪污罪嫌起訴。

起訴書指出，劉家滿主管勞雇爭議裁罰，另也為仟崧家園及芊馨園護理之家隱名股東；林東山協助勞工處相關業務；而遠東新埔廠公關室的許姓顧問，負責地方公關與送禮。

起訴書表示，112年3月，遠東新埔廠王姓員工申訴加班未給費用，新竹縣勞工處承辦查證屬實，擬罰並公告，案件須經劉家滿、林東山核定，但2人因收受許姓顧問禮券，迫使承辦人改簽不予裁罰，是以非法方式庇護免罰。

起訴書說，王姓員工後來再次申訴未計入交接班時數，勞工處承辦查明違法擬罰新台幣10萬元，但劉家滿因續收賄後拒簽退件，並指示改判不罰，最終再蓋章決行，遠東公司再度免罰。

起訴書指出，另外，仟崧家園去年遭查違反勞基法擬罰6萬元，范姓負責人則偽造薪資資料誤導調查，劉家滿退件未罰；同年，芊馨園涉高薪低報，劉家滿與林東山為圖私利阻擋移送，讓業者免罰，得利逾26萬元。

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新竹地檢署指出，劉家滿、林東山長期收受遠東公司禮券，勞檢時放水免罰，並施壓承辦人更改處分，形同成為遠東門神，損及公信、使勞工申訴無門。

檢方表示，將劉家滿、林東山與許姓顧問因涉違反貪污治罪條例起訴，而范姓負責人依使業務登載不實文書罪起訴。（編輯：李錫璋）1140617