討厭小孩還是噪音？兒盟調查厭童者僅1成6

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（中央社記者吳欣紜台北17日電）暑假即將來臨，家長計畫帶小孩出遊卻擔心「顧人怨」，兒盟今天發布調查指出，台灣重度厭童者其實僅16%，多數人不滿多是因孩子哭鬧及擾人行為，噪音才是反感主因。

小孩出現在公眾場合，可能因哭鬧、擾人行為引起部分民眾不滿，讓禁童令時不時登上新聞版面、成為討論話題。為了解台灣民眾對孩子究竟有多大反感，兒福聯盟進行「2025年民眾對兒童及育兒家庭友善度調查報告」，並於今天發布新聞稿公布調查結果。

調查顯示，39.5%的民眾厭童指數為0，對孩子與育兒家庭相當友善，44.4%得分介於1至3分，程度輕微，僅16.1%得分4分以上，顯示較強烈的厭童傾向。

兒盟指出，數據顯示，39.6%的民眾因孩子哭鬧感到不舒服，36%認為若管不住孩子哭鬧就不該帶出門，然而只有13.6%的人不願與孩子近距離接觸，12.8%害怕與孩子相處，顯示大多數人的不滿主因其實是噪音，而非孩子本身。

此外，調查顯示，僅9.9%的民眾曾在社群媒體批評吵鬧的孩子與家長，22.1%覺得這種行為合理，這意味雖然網路上厭童話題火熱，但多數民眾並未真正排斥孩子，也鮮少採取過激行動。

當孩子在公共場所哭鬧時，民眾的想法、情緒與反應也呈現多樣化。兒盟調查，若假設自己在此情境中，發現有57.6%的民眾首先會擔心孩子是否出了問題，38.4%則會觀察家長是否需要幫忙，展現社會溫情的一面。

不過，也有29.4%的民眾會希望家長能即時制止哭鬧，11.6%可能感嘆放鬆時光被打擾，8.7%疾呼「不想生了」，4.5%則認為貓狗更乖，反映部分民眾對於公共場合中兒童行為的忍受度較低，並可能產生負面觀感。

兒盟調查，包含高級餐廳（38.9%）、長途大眾運輸工具（22.6%）和咖啡廳（14.8%）被部分民眾認為應限制孩子進入，但也有47.3%的民眾認為孩子應自由進出這些地方。這些結果反映，所謂的「厭童」情緒未必針對孩童本身，而是顯示部分民眾對於吵雜環境的厭煩以及對寧靜空間的需求。

兒盟憂心，有22.6%的民眾帶著不友善目光，所造成的心理壓力不容忽視，恐讓家長更不敢出門，進而加劇育兒家庭的社會孤立感或使兒童社會化機會受限。

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兒盟提到，近期法國政府積極計畫立法禁止餐廳、飯店拒童，不只有參議員提案將拒童列為非法，強調「孩子不是麻煩」，兒少與家庭事務部官員也批評拒童是在分裂社會，呼籲還孩子「喧鬧的權利」，顯示全球正在重新審視對兒童的態度。

兒盟表示，其實社會的厭童情緒並非針對孩子本身，而是來自環境與教養方式，若能提升公眾對孩子行為的理解，並提供家長更多支持，台灣將能朝向更友善的育兒環境發展。（編輯：張雅淨）1140617