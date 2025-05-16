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調查：4成幼教人員曾被無端申訴 影響親師信任

2025/5/16 10:55（5/16 11:31 更新）
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全國教師工會總聯合會16日舉行記者會公布一項調查結果，指4成的幼教人員曾遭無端申訴與調查，8成認為通報裁罰系統會影響親師信任，導致人員留任意願變低。中央社記者陳至中台北攝 114年5月16日
全國教師工會總聯合會16日舉行記者會公布一項調查結果，指4成的幼教人員曾遭無端申訴與調查，8成認為通報裁罰系統會影響親師信任，導致人員留任意願變低。中央社記者陳至中台北攝 114年5月16日
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（中央社記者陳至中台北16日電）全國教師工會總聯合會今天公布一項調查指出，4成的幼教人員曾遭無端申訴與調查，8成認為通報裁罰系統會影響親師信任，導致人員留任意願變低。

教育部推動「幼教輔導管教與通報裁罰系統」，至今實施滿2年，全教總今天在台北召開記者會，中國國民黨籍立委柯志恩、台灣民眾黨籍立委黃珊珊等人也出席。

全教總於今年調查幼教人員，回收問卷1171份，顯示有過「被無端申訴與調查」的比率有42%；82%的教保人員認造成負面影響；70%人員認自己變得更消極；80%的教保人員認留任意願變低。

全教總理事長侯俊良表示，濫訴產生親師信任危機，學生是最大的受害者，希望檢討「幼教輔導管教與通報裁罰系統」。

幼兒教育委員會主委楊逸飛提到數個「瞎爆」的真實案例，包括幼兒自己捏的作品，老師尊重創意沒有幫忙調整、美化，被家長投訴沒有認真教學；小朋友因濕疹自己抓傷，老師被投訴虐兒。

另外，像是幼兒爬高爬低玩耍，老師怕孩子摔傷，施力稍微大一點造成輕微瘀傷，被投訴；還有被投訴體罰的教師，調查後還了清白，家長仍不服氣，又改投訴性侵，要求重啟調查。

柯志恩表示，她是兩個孩子的母親，深感幼教人員快樂，孩子才會快樂，「這是相對應的」。媒體的負面報導，使許多人覺得幼教環境越來越不友善，導致親師信任度降低，這已導致離職潮，也影響年輕人投入此職業的意願，長久流失下去，未來恐找不到合格的人員照顧孩子。

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黃珊珊表示，教育本身很重要的就是信任、溝通，裁罰機制讓很多本來可以溝通了解的事，一些家長不高興就投訴，導致教保人員的寒蟬效應，不願意多做一些事情，「當老師喪失熱情，犧牲的是整班的孩子」。

全教總和立委呼籲在幼兒輔導管教辦法與通報機制當中，擬定相對應能保護正常教保人員的規定與機制，避免幼教品質不斷惡化。（編輯：管中維）1140516

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全國教師工會總聯合會16日在台北舉行記者會，呼籲檢討「幼教輔導管教與通報裁罰系統」，國民黨立委柯志恩（中）表示，親師信任度降低已導致離職潮，也影響年輕人投入此職業的意願。中央社記者陳至中台北攝 114年5月16日
全國教師工會總聯合會16日在台北舉行記者會，呼籲檢討「幼教輔導管教與通報裁罰系統」，國民黨立委柯志恩（中）表示，親師信任度降低已導致離職潮，也影響年輕人投入此職業的意願。中央社記者陳至中台北攝 114年5月16日
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