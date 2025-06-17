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羅馬公園離奇母嬰凶殺案 疑涉電影圈、俄羅斯駭客

2025/6/17 17:21
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（中央社記者黃雅詩羅馬17日專電）羅馬近日發生一樁離奇凶殺案，市中心公園發現一對母嬰屍體，嫌犯是美國人。警方循線陸續發現許多宛如懸疑小說的新事證，包括兇嫌涉足電影圈，受害女性疑為駭客，兩人行跡包括俄羅斯等地，疑點重重，引起國際注意。

6月7日，羅馬市區潘菲利公園（Villa Doria Pamphilj）發現一對母嬰屍體，女子約40多歲，女嬰僅6個月大，警方透過線索鎖定兇嫌是美國加州人福特（Rexal Ford），福特13日在希臘被捕落網。

義大利國營電視RAI NEWS今天報導，羅馬檢察官收到美國聯邦調查局（FBI）通知，發現兇嫌在護照上使用的「福特」是假名，他的真名叫考夫曼（Francis Kaufmann）。兇嫌已使用此一假名周遊列國多年，近期行蹤包括馬爾他、俄羅斯、義大利、希臘。

「使用假名」讓這起懸疑案件又添一樁謊言與羅生門。義媒披露，兇嫌考夫曼自稱是「電影導演」，到羅馬尋求合拍一部資金300萬歐元的電影，並獲得英國知名製片寫信向義大利製片公司推薦。義大利製片公司向媒體描述，兇嫌衣冠楚楚，搭計程車到公司洽談生意，當時還帶著這對受害的母嬰。

義大利製片公司出示英國知名製片的推薦信作為佐證，但義大利記者致電求證這名英國孔雀電影公司（Peacock Film Finance）製片時，對方僅回答「什麼都不能說」就掛上電話。

調查另發現，受害女性也謊報身分。多位目擊者表示，女方自稱是美國人，名叫史黛拉福特（Stella Ford），但她的姓名與國籍都是假的。調查人員懷疑，她可能來自俄羅斯。

RAI報導，考夫曼是2023年中到馬爾他，結識了自稱史黛拉的受害女性。

一位住在馬爾他的墨西哥音樂家奧斯卡（Oskar 'El Mariachi'）向警方證稱，他曾和這家人互動，據他所知，史黛拉是個電腦天才、駭客，像是「網路界的羅賓漢」；考夫曼則自稱是搖滾明星麗塔福特（Lita Ford）的兒子，出身富裕家庭、興趣廣泛，有好幾處房產。

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嫌犯考夫曼目前被關押在希臘監獄，由於案情疑點重重，義大利已向希臘提出引渡要求，引渡時程至少需要20天；義國警方也正在分析考夫曼的銀行帳戶，調查兇嫌是否以藝術投資為名，涉及其他組織犯罪。

RAI報導，因為兇嫌是美國人，美國也可能向希臘提出引渡要求，但引渡至美國受審的程序可能需要2個月。（編輯：高照芬）1140617

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