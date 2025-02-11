加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
腹瀉單週30萬人次就醫10年新高 群聚禍首諾羅最多
首頁 / 國際

求女心切謀殺烏難民母女劫嬰 德夫婦遭判終身監禁

2025/2/11 17:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林10日綜合外電報導）德國一對夫婦因為求女心切，謀殺了一對烏克蘭難民母女，並將其新生女嬰據為己有，德國法院今天判處這對德國夫婦終生監禁。

法新社報導，德國媒體稱這對德國夫婦為馬可（Marco O.）和伊娜（Ina），分別為43歲和45歲，兩人因謀殺2名烏克蘭難民而在犯案一週後，於去年3月被捕。

法院發言人表示，西南部城市曼罕（Mannheim）的法官指出，由於兩人罪行重大，服刑15年後提早獲釋的可能性不大。

德國檢方指出，這對夫婦因「求女心切」而犯下此案。

早在2023年3月，這對德國夫婦便開始籌劃綁架幼童當成自己的小孩。據說德國太太伊娜加入一個支持俄羅斯侵略下逃亡的烏克蘭難民的Telegram群組。

這對德國夫婦在群組聊天室中認識了一名27歲的烏克蘭孕婦瑪格麗塔（Margarita R.）即將生產，並且需要翻翻譯上的協助。

這對夫婦在瑪格麗塔產下女嬰米亞（Mia）後不久，便邀請瑪格麗塔帶著米亞和她51歲的母親瑪麗娜（Maryna S.）共進晚餐。

德國檢方表示，這對夫婦在晚餐中偷偷加入鎮定劑。當較年長的瑪麗娜感到身體不適時，這對夫婦表示願意開車載她就醫，然後再送瑪格麗塔和女嬰回家。

檢方說，德國先生馬可先將瑪麗娜載到一處湖畔後，將她毆打致死，並將屍體投入湖中。

這對夫婦告訴瑪格麗塔，她的母親因心臟病發作正在醫院。不過，兩人並未送瑪格麗塔和她的女兒去醫院，而是將她們載到霍肯海姆（Hockenheim）附近的萊茵河畔。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

檢方表示，因藥效發作而精神恍惚的瑪格麗塔遭馬可朝頭部重擊「至少3拳」後死亡。接著這對夫婦放火焚燒瑪格麗塔的屍體，然後載著當時才5週大的女嬰回家。警方查獲此案時，女嬰安然無恙。

德國「畫報」（Bild）報導，女嬰後來被送到烏克蘭由阿姨和姨丈接手照顧，現在已經滿周歲了。（實習編譯：陳碧嬅/核稿：劉淑琴）1140211

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：