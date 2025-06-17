台中捷運藍線26日開工 當天綠線全線免費搭乘

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（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中捷運藍線將於26日開工，市長盧秀燕今天宣布，當天捷運綠線全線將免費搭乘；同時尋找綠線第5000萬人次現身，可獲星宇航空亞洲不限航點商務艙雙人來回機票。

為慶祝捷運藍線正式開工，中市府下午舉行「台中捷運藍線上藍得分」暖身記者會，會中預告捷運藍線將於6月26日正式開工，並宣布當天捷運綠線全線免費搭乘，國民黨立委楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋也到場站台。

盧秀燕在會中表示，等了快20年，捷運藍線終於要開工，有了藍、綠2條捷運，就可在市政府站形成金十字交叉，捷運路網會更穩固，接著7線齊發，未來就成為大台中捷運路網。

為慶祝藍線26日開工，盧秀燕宣布，當天捷運綠線全線免費搭乘，讓市民都能體驗這份交通便利的喜悅，也歡迎全台民眾當天來台中免費搭乘捷運綠線。

此外，2021年4月25日通車的捷運綠線，於6月9日破5000萬搭乘人次，第5000萬乘客可獲星宇航空亞洲不限航點商務艙雙人來回機票；而前後各1名乘客則可獲星宇亞洲不限航點經濟艙單人來回機票，目前前後2名乘客已確認，但第5000萬人次還未找到。

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盧秀燕在會中頒獎給第5000萬前1名乘客江小姐，江小姐表示，當天從烏日九德站搭到市政府站，她覺得透過捷運交通變很方便，千萬人因捷運而更好，不然怎會破5000萬人次，因為捷運，大家更舒適、更方便、更安全，也更節能減碳；之後想用機票去日本。

至於第5000萬人次，盧秀燕指出，由於捷運卡不是登錄在台中，且是持一卡通搭乘，猜想有可能是高雄人，因為北部習慣用悠遊卡，南部持一卡通較多，希望早日找到此人，將機票大獎送出去。（編輯：陳仁華）1140617