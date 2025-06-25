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新北捷運三鶯線預計年底完工 115年3月通車

2025/6/25 16:52（6/25 17:03 更新）
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（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北市府今天表示，捷運三鶯線預計今年底實質完工，明年3月通車，並做好接駁與人行動線的交通配套。串聯大台北的交通動脈，捷運局將持續推國車國造，朝努力創新邁進。

新北市府捷運局今天在市政會議報告捷運工程進度，其中，招標卡關的土城樹林線CQ880B標，於今天公開招標，希望可以順利招標。

捷運局表示，CQ880B標（土城高架段）工程內容包含土建及水電環控工程，第3次公告招標預算金額約新台幣118億餘元，今年2月27日開標，因無廠商投標流標。4月新北市府從台北市府捷運接回自建，辦理流標檢討後，今天公開招標。

捷運局長李政安表示，捷運三鶯線如火如荼的上線測試，13萬項測試包括出廠測試、安裝測試、動態測試、整合測試；工程強化隔音、全面降噪，即將在12月實質完工，明年通車。

交通局長鍾鳴時表示，配合通車前的初勘等交通配套，7月起將陸續規劃大眾運輸接駁、行人動線改善、交通停車運轉等。

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客家事務局長劉冠吟說，將評估提供捷運車站至客家文化園區的接駁車，藉由捷運建設人流與交通便利，帶動客家園區觀光發展與文化空間利用。

市長侯友宜聽取報告後表示，捷運帶動翻轉城市風貌，提高生活品質，扮演串聯北北基桃發展的關鍵角色。三鶯線預計明年3月通車，他要求捷運局持續推動捷運車廂國車國造、努力創新等。他並責成市府團隊加強沿線環境工程，並提升周邊轉運量能。（編輯：林恕暉）1140625

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