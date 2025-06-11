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三鶯線民代盼設全罩隔音牆 侯友宜：3個月內評估

2025/6/11 22:01（6/11 22:26 更新）
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新北市議會11日進行市政總質詢，民進黨市議員卓冠廷（前右立者）表示，捷運三鶯線2026年通車，隔音牆不應只建半邊，要求設置全罩隔音牆。中央社記者王鴻國攝 114年6月11日
新北市議會11日進行市政總質詢，民進黨市議員卓冠廷（前右立者）表示，捷運三鶯線2026年通車，隔音牆不應只建半邊，要求設置全罩隔音牆。中央社記者王鴻國攝 114年6月11日
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（中央社記者王鴻國新北11日電）捷運三鶯線明年通車，民進黨議員卓冠廷認為隔音牆不應只建半邊，要求設全罩隔音牆；市長侯友宜表示「早晚要做的」，要求捷運局3個月內就設置全罩隔音牆進行評估。

新北市議會今天進行市政總質詢，卓冠廷質詢捷運三鶯線施工進度，侯友宜表示，目前進度達90%，明年第1季將報請交通部完成初履勘後，就可儘速通車。

卓冠廷認為三鶯線在侯友宜任內完工通車，但鶯歌段隔音牆竟只架設半邊，以台中捷運為例，文心路段過去也只做半邊，最後在居民要求下，還是架設全罩隔音牆，要求三鶯線一開始就設全罩隔音牆。

捷運局長李政安表示，曾做過評估，因另一邊是農業區，因此預留接頭以供未來開發後再檢討；全罩隔音牆至少需花費新台幣上億元經費。

侯友宜表示，如果財務允許，沒差這些，「早晚要做的」，他要求捷運局於3個月內就設置全罩隔音牆進行評估。

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捷運局表示，捷運三鶯線全罩式隔音牆，經評估設置於已開發住宅地區，其餘地區已於橋梁結構體上方設置預留接頭，以便後續評估有需求時安裝，倘若全區設置，將不符經濟效益。

捷運局指出，三鶯線第2次修正計畫於2025年2月24日報請交通部審議，交通部於5月16日函覆審查意見，修正後儘速再續提中央審議，倘若修正計畫核定後，如有剩餘預算可視需求增設隔音牆。（編輯：陳仁華）1140611

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