女綠委捏不凋袖珍玫瑰花 喜迎西洋情人節

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（中央社記者王揚宇台北12日電）迎接農曆春節，民進黨立委「萬老師」郭昱晴專門開課，邀同黨立委范雲、伍麗華、羅美玲一起做不會凋謝的袖珍玫瑰花，怡情養性也紓壓，不僅喜氣洋洋，也為14日將到來的西洋情人節預作準備。

當選本屆民進黨不分區立委的台劇「麻辣鮮師」演員「萬老師」郭昱晴，本身也是袖珍藝術高手，她與具教育專業背景的伍麗華、范雲及羅美玲，一起用黏土做喜氣洋洋的袖珍玫瑰花。

課程開始後，郭昱晴先分享在俄烏戰爭期間，希望傳達台灣聲援烏克蘭的聲音而做的袖珍蘭花；現場只見郭昱晴一步步教學、細心捏著黏土，范雲不禁開口誇讚郭昱晴是個脾氣很好的人。

范雲指出，做袖珍藝術、手要很巧與細心，過程令人很開心、療癒，適合跨黨派立委一起來做，紓壓也怡情養性，成為更好、更有耐心的立委。

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郭昱晴提到，袖珍藝術非常有趣，通常是把一個空間縮小成1/12、1/24或1/48，如果未來的立法院有一些「戰爭」時，大家可以到她的辦公室一起做袖珍花紓壓。

製作過程中，范雲聊到如果立法院長韓國瑜想要學的話，是否會教。郭昱晴回應「會啊」，並提到1日與韓國瑜的交談經驗，認為韓國瑜其實很親切；她也跟韓國瑜提起選舉時拍的那部「爬樹」廣告，韓國瑜說「沒關係、我了解，選舉就是這樣」。（編輯：翟思嘉）1130212