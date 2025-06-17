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台股漲161.69點

2025/6/17 13:48
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（中央社台北17日電）台北股市今天收盤漲161.69點，為22211.59點，漲幅0.73%，成交金額新台幣3622.57億元。

加權指數開盤為22172.59點，盤中最高22331.69點，最低22118.46點；不含金融股指數19281.55點，漲164.22點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.25%、食品股跌0.36%、塑化股跌0.72%、紡織股漲0.24%、機電股漲1.09%、造紙股跌0.70%、營建股漲0.07%、金融股跌0.26%。

委買張數1832萬1537張，委賣張數969萬7038張，成交張數606萬2812張。

收盤時上漲474家，下跌447家，持平147家。

成交量前5名個股為群益台灣精選高息、神達、期街口布蘭特正2、元大台灣50反1、南亞科。

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漲幅前5名個股為麗嬰房、順德、億泰、LINEPAY、有成精密。

跌幅前5名個股為熙特爾-創、南亞、智邦、台化、國精化。1140617

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