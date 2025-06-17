大成全面改選董事 第三代接班成焦點

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（中央社記者何秀玲台南17日電）食品廠大成今天召開股東會並全面改選董事，第三代接班成為焦點，韓家第三代韓芳豪和韓芳祖首度進入董事會，挹注新血；獨立董事部分，其中一位由陶世恩接棒，其父親陶傳正過去也曾擔任大成獨董。

大成集團由韓家二代四兄弟共治，長子韓家宇擔任集團董事長，老二韓家宸擔任集團副董事長、老三韓家寰為集團總裁，老四韓家寅為集團副總裁；而韓芳豪、韓芳祖今年首度進入大成董事會，分別接替父親韓家宸、韓家寰董事席次。

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韓家宇在股東會後談到第三代接班，他表示，今年董事會有3位父親接棒給兒子，韓芳豪目前已是大成集團總經理，負責處理集團內部事務；韓芳祖主要專注在中國大陸市場，協助子公司大成食品亞洲董事會主席韋俊賢。

他坦言，少子化社會對企業經營形成挑戰，年輕人才難尋，許多資深員工即使屆齡也不易退休，因為替代人選有限。大成目前透過「委員」制度，邀請資深員工每月召開會議並協助公司運作，以穩定內部管理與人力接續。（編輯：張良知）1140617