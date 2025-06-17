加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 產經

大成全面改選董事 第三代接班成焦點

2025/6/17 14:23（6/17 14:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
食品廠大成17日召開股東會並全面改選董事，第三代接班成為焦點，韓家第三代韓芳豪（右）和韓芳祖（左）首度進入董事會，挹注新血。中央社記者何秀玲攝 114年6月17日
食品廠大成17日召開股東會並全面改選董事，第三代接班成為焦點，韓家第三代韓芳豪（右）和韓芳祖（左）首度進入董事會，挹注新血。中央社記者何秀玲攝 114年6月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台南17日電）食品廠大成今天召開股東會並全面改選董事，第三代接班成為焦點，韓家第三代韓芳豪和韓芳祖首度進入董事會，挹注新血；獨立董事部分，其中一位由陶世恩接棒，其父親陶傳正過去也曾擔任大成獨董。

大成集團由韓家二代四兄弟共治，長子韓家宇擔任集團董事長，老二韓家宸擔任集團副董事長、老三韓家寰為集團總裁，老四韓家寅為集團副總裁；而韓芳豪、韓芳祖今年首度進入大成董事會，分別接替父親韓家宸、韓家寰董事席次。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

韓家宇在股東會後談到第三代接班，他表示，今年董事會有3位父親接棒給兒子，韓芳豪目前已是大成集團總經理，負責處理集團內部事務；韓芳祖主要專注在中國大陸市場，協助子公司大成食品亞洲董事會主席韋俊賢。

他坦言，少子化社會對企業經營形成挑戰，年輕人才難尋，許多資深員工即使屆齡也不易退休，因為替代人選有限。大成目前透過「委員」制度，邀請資深員工每月召開會議並協助公司運作，以穩定內部管理與人力接續。（編輯：張良知）1140617

韓芳豪
大成揮軍美國加工食品市場 將推牛肉麵等台灣美食
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：