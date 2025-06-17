加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
COVID單週增38死創114年新高 20多歲男最年輕
首頁 / 國際
以色列情勢
新聞專題
以色列情勢2/300
首頁 / 國際

法英德外長敦促伊朗重返核談判 避免衝突升級

2025/6/17 16:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社亞伯達省卡納納斯基斯16日電）據法國外交消息人士，歐洲3國外長今天與伊朗外長通話時，呼籲恢復與美國的核談判，以避免伊朗與以色列的衝突升級。伊朗外長則回應，對抗以色列是眼前優先要務。

路透社報導，以色列於13日凌晨針對伊朗核設施發起「崛起雄獅行動」（Operation Rising Lion），就在美國和伊朗談判代表原定15日就伊朗核計畫恢復談判之前2天。

以色列表示，這項先發制人攻擊行動的目的在阻止伊朗發展核武。伊朗則否認計劃發展核武，並對以色列展開反擊。

合稱「E3國家」的法國、英國、德國都是2015年「伊朗核協議」締約國。該協議旨在讓伊朗遏制其核計畫，以交換解除制裁。

上週E3國家提出的議案獲國際原子能總署（IAEA）理事會通過，以譴責伊朗違反禁止核子擴散相關義務。

消息人士指出：「部長們敦促伊朗無條件儘快重返談判桌。」他們也呼籲伊朗切勿輕率地與西方利益背道而馳。

伊朗國營媒體則引述外長阿拉奇（Abbas Araqchi）說法指出，伊朗嚴肅看待其外交工作，他還強調，「伊朗從未離開談判桌，但是現階段的重點當然是有效對抗侵略」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

據該名消息人士，E3外長與阿拉奇通話之前，法國外長巴霍（Jean-Noel Barrot）曾與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通話。E3也分別向以色列傳達訊息，呼籲不要對伊朗當局、基礎設施或平民進行打擊。

未參與伊朗核談判的英國、法國、德國對於美國的談判策略日益感到灰心。他們認為，川普政府5月底提出的初步提案立場太過強硬，幾乎沒有給伊朗任何回報。（譯者：何宏儒/核稿：施施）1140617

#法國
#以色列
#德國
#伊朗
#英國
#阿拉奇
阿拉奇
美國伊朗下週末再啟核談判 續由阿曼斡旋美國伊朗稱核談判具建設性 擬4/19再啟磋商
以色列情勢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
G7聯合聲明：以色列有權自衛 伊朗絕不能有核武
21
更多編輯台推薦新聞：