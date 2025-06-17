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新竹自由車場挨批進度落後 市府：依約罰款

2025/6/17 16:55（6/17 17:26 更新）
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新竹市議會民進黨團17日指出，新竹市自由車場工程進度嚴重落後、施工品質不佳，要求市府儘快完成驗收、啟用；若無法驗收，應解約停工結算，並依規究責廠商及相關失職人員。（新竹市議會民進黨團提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年6月17日
新竹市議會民進黨團17日指出，新竹市自由車場工程進度嚴重落後、施工品質不佳，要求市府儘快完成驗收、啟用；若無法驗收，應解約停工結算，並依規究責廠商及相關失職人員。（新竹市議會民進黨團提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年6月17日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市17日電）竹市議員今天批評新竹市自由車場工程進度落後，現勘發現跑道品質差，呼籲市府可採250公尺鋁合金組裝跑道。市府表示，工程進度達99.03%，將依契約規定扣罰逾期罰款。

新竹市議會民進黨團中午召開記者會，指市府主導、中央補助的「新竹市自由車場工程」進度嚴重落後、施工品質不佳，要求市府儘快完成驗收、啟用；若無法驗收，應解約停工結算，並依規究責廠商及相關失職人員。

時代力量竹市議員林彥甫透過文字向中央社記者表示，代理市長邱臣遠日前在市議會答詢稱自由車場跑道已完成柏油鋪設，預計6月底會試騎、驗收，但日前現勘發現品質很差，認為難如期試騎、辦驗收。

林彥甫說，根據竹市自由車委員會建議，可改採國外最新的250公尺鋁合金組裝跑道，工期短、造價可負擔，且維護成本低、符合國際標準，能辦世界級比賽，呼籲市府儘速決定是否採用。

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新竹市政府工務處透過文字表示，竹市自由車場實際工程進度為99.03%，曲面賽道目前仍在修正中，屬缺失改善，非未完成工項。

工務處指出，竹市自由車場的核定工期至113年11月27日止，廠商施工量能不足、逾期完工，除依契約規定扣罰逾期罰款外，將依契約其他規定辦理。（編輯：方沛清）1140617

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