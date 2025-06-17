犬貓寄養定型化契約上路 逾時費不超過單日價3倍

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）農業部今天公告實施「犬、貓寄養定型化契約範本」，飼主若逾期未接回寄養的犬貓，業者得收取違約費，逾時費每日最高不逾單日服務費用的3倍。

農業部發布新聞稿，目前國內寵物寄養業者數量已突破2800家，年產值達新台幣27億元。犬、貓寄養依據特定寵物業管理辦法規定，應取得特定寵物業許可證。為加強對犬、貓寄養業者管理，預防寄養時消費糾紛及提升犬、貓的動物福利，訂定「犬、貓寄養定型化契約範本」，作為相關單位參考依據。

農業部指出，「犬、貓寄養定型化契約範本」，比照5月12日公告犬、貓美容服務定型化契約應記載及不得記載事項，針對寵物寄養常見的糾紛，包含犬、貓發生狀況的處理方式及飼主逾時接回犬、貓的處理進行規範。

根據「犬、貓寄養定型化契約範本」，農業部建議，無論是業者或是飼主，除了實際服務產生的費用外，違約方支付的解約手續費最高上限不得超過總契約價金的5%，避免消費糾紛。

針對逾時部分，定型化契約規範，未滿30分鐘不收取逾時費，逾時30分鐘起開始計算逾時費，超過部分，未滿30分鐘者，以半小時計算；超過30分鐘以上未滿1小時者，以1小時計算。

若飼主超過當日營業時間未接回犬、貓者，業者應通知飼主或其緊急聯絡人；無法通知或經通知而未接回犬、貓時，業者仍應善盡照顧之責，並得收取違約費。

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根據定型化契約的規範，逾時費為每小時逾時費乘以逾時時間，並加計5%計算，每日最高不逾該次單日服務費用的3倍。

若飼主逾3日未接回犬貓，且未為正當說明，經通知仍未處理者，業者得依動物保護法相關規定辦理，飼主不得異議，並應負擔相關衍生費用。（編輯：李亨山）1140617