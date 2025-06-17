防移工帳戶淪詐騙工具 苗縣推「結帳還鄉」專案

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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）國人防詐意識提升，詐團轉向外籍移工收購人頭帳戶，苗栗縣警局啟動「結帳還鄉」專案，結合外國駐台機構、在地企業及人力仲介公司，鼓勵移工約滿離境前結清帳戶，防堵詐騙洗錢破口。

為防制移工銀行帳戶淪為洗錢工具，苗栗縣警察局與縣府勞工及青年發展處共同推動「結帳還鄉」專案，今天在縣府由縣長鍾東錦偕各單位代表宣示啟動「3E」策略行動方案，透過教育移工（Education）、夥伴參與（Engagement）及溯源執法（Enforcement），結合外國駐台機構、在地廠家及人力仲介業者，共同防杜治安破口。

苗栗縣警察局長王森瑒表示，統計去年至今年5月，縣內因涉及詐欺或違反洗錢防制法而遭裁處告誡案件共382件，其中外籍帳戶占16.8%；近期查獲的外籍人頭帳戶中，更有高達6成是來自合法移工。

鍾東錦在會中頒發感謝狀予億光電子公司，表彰業者善盡企業社會責任，透過勞資雙方協議，由仲介協助將約滿移工銀行帳戶結清，此外，移工離台後的退稅或其他款項，則委由仲介匯回其母國銀行帳戶，讓移工無須將提款卡交給在台友人領取退稅款項，安全又有保障，更有效防範帳戶遭不當利用，值得其他公司借鏡。

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億光電子協理丁建明表示，公司發薪日為每月5日，外籍員工離境日可能會在發薪日前，公司會提前結算，以現金發放最後一筆薪資，並由仲介代墊薪資數額，包括辦理解約驗證、帳戶結清至機場出境，均以專車接送，避免離境員工遭詐團利用。

鍾東錦指出，目前各銀行作法不一，部分銀行於移工出境後，帳戶即予凍結，也有銀行要等警察機關通知成為警示帳戶後再予凍結。苗栗縣推動「結帳還鄉」專案希望號召更多雇用外籍移工公司與仲介，於離境前協助結清移工帳戶，阻絕外籍人頭帳戶亂象，也讓移工清楚認識法律，避免涉詐而影響在台工作權益。（編輯：張銘坤）1140617