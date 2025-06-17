高市辦國際帕拉桌球挑戰賽 陳其邁：全力支持

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（中央社記者林巧璉高雄17日電）2025年高雄市國際帕拉桌球挑戰賽即將於7月2日至5日在義守大學體育場登場，共有205名選手參賽。高雄市長陳其邁笑著說，會全力支持選手，派出專人服務，且「經費無上限」。

陳其邁今天與台灣桌球女將、巴黎帕運女子雙打銀牌選手田曉雯和林姿妤一起出席活動記者會，陳其邁致詞時說，市府以能舉辦帕拉桌球賽事為榮，「辦其他賽事沒什麼，但舉辦這場比賽是無限光榮，一定會把它辦好。」

陳其邁說，將與相關單位把每場賽事、交通、住宿等服務安排好，也會指派高市運動發展局專人進駐，提供服務窗口，「需要叫車、飲料、水果的，經費無上限。」

「我們準備好了，一定會盡最大努力把好成績留在高雄。」田曉雯、林姿妤接受媒體聯訪時表示，很開心能在高雄打國際賽，這場比賽的等級很高，也會遇到很多強勁選手，奪得佳績對國際排名非常有幫助。

中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠說，這次把國際賽事帶到高雄希望能一切順利，這場賽事也是國內選手取得國際分級卡與提升世界排名的最重要比賽之一，為進軍更高層級國際賽事（如帕運）鋪路，意義非凡。

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主辦單位表示，2025年高雄市國際帕拉桌球挑戰賽將於7月2日至5日在義守大學體育館舉行，為期4天賽事預計吸引來自俄羅斯、澳洲、北韓、法國、香港、印度、日本、韓國、新加坡、泰國、土耳其及台灣等12個國家、共205名選手參與角逐。

2025年高雄挑戰賽總獎金高達4萬9920美元（約新台幣165萬元），每項目獲勝者將分別獲得金牌640美元、銀牌320美元及銅牌160美元獎金。（編輯：謝雅竹）1140617