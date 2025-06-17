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中市個別化服務身障者 庇護工場無縫接軌一般職場

2025/6/17 16:53
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（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中市目前設有餐飲烘焙等5種型態庇護工場，協助身障者提升職業技能，中市府勞工局今天表示，透過庇護性就業的高密度訓練，逐步無縫接軌助身障者邁向一般就業市場。

市府說明，台中市目前設有「餐飲烘焙」、「清潔服務」、「觀光休閒」、「印刷」及「房屋修繕」5種型態庇護工場，協助具有工作意願但能力尚待培養的身心障礙者，透過庇護性就業高密度訓練，提升社會適應力與職能技能，逐步邁向一般就業市場。

勞工局長林淑媛表示，市府長期推動身心障礙者就業促進政策，依據每名障礙者身心特質與需求，提供不同階段、個別化職業重建服務。近3年，已成功協助23名庇護員工順利轉銜至一般性職場，其成功關鍵除了庇護工場訓練期間的高密度個別化支持外，也包含訓練過程導入的「可移轉性設計」。

透過庇護就服員系統化建構工作流程概念，結合就業市場需求，設計可與一般職場接軌的技能教導方式，例如觀光休閒型庇護工場在安排產品製程時，會參考一般工廠作業員與包裝員的工作流程，將其融入庇護員工訓練中，讓庇護員工未來轉銜到一般職場時，能迅速適應並縮短磨合期，有效提升就業穩定性與成功率。

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為協助企業雇主更了解身心障礙者就業需求與工作特質，勞工局也積極媒合企業與庇護工場合作，透過職場體驗方式，讓企業雇主可從中觀察到身障者工作適性與特質，由庇護就服員從旁協助與分析，再依企業聘僱需求調整障礙者工作模式，使雙方無縫接軌，提升成功進用機率；近3年，此模式已成功轉銜8名庇護員工進入一般職場。

勞工局表示，期盼社會大眾不再以「愛心認購」或「公益關懷」視角看待身心障礙者產品與服務，透過大家的支持及政府資源的投入，他們也能成為勞動市場中的一份子；另外，勞工局於台灣大道市政大樓、沙鹿勞工服務中心、陽明市政大樓及東區勞工服務中心，皆設有身心障礙者職業重建窗口，提供年滿15歲且具有就業意願的身心障礙朋友，透過完善服務評估與資源整合模式，個別化服務策略協助就業。（編輯：陳仁華）1140617

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