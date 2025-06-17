中國以舊換新促銷費 缺根本改革政策紅利逐漸消退

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（中央社記者吳柏緯台北17日電）為了刺激經濟，擴大內需消費，中國在多個領域持續推動以舊換新政策。分析指出，短期間確實帶動消費成長，然而資金消耗速度超出預期。缺乏結構性改革，這項政策帶來的紅利可能比預期的更為短暫。

「消費品以舊換新」是中國官方「促消費」的重要措施。根據中國商務部統計，截至今年5月31日，以舊換新方案帶動的銷售額已突破人民幣1兆元大關，達1.1兆元（約新台幣4.57兆元）。

華爾街日報報導，中國政府針對智慧手機、家用電器和汽車等領域推出的一系列補貼措施確實刺激消費回溫，然而補貼所需的資金消耗速度超出預期，使部分地方政府將相關政策喊停。

報導引述穆迪分析公司（Moody's Analytics）的經濟學家譚（Sarah Tan）表示，若缺少這些激勵措施，消費者的熱情將會減退，「暫停補貼將會抑制社會消費品零售總額的成長」。

另據華西證券分析，中國國家發改委向地方政府下發全年消費品以舊換新的總補貼額度約420億美元，截至今年5月，以舊換新的補貼總額度已使用過半。在「618」購物節期間，要維持補貼規模則大約需要70億美元，這代表這項補貼計劃約70%經費，將在今年上半年用完。

市場分析認為，這些問題雖然可以微調解決，但也反映出此類刺激措施的局限性，在沒有結構性改革的配套措施支持之下，補貼只是權宜之計，補貼資金快速消耗代表，「政策帶來的紅利可能比預期的更為短暫」。

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穆迪分析經濟學家譚表示，以舊換新是「臨時」、「治標不治本」的辦法，「沒有觸及中國家庭消費意願低迷的根本原因。」唯有改善就業前景，令社會保障體系更加完善，才能穩定提振消費者信心。

經濟研究機構「龍洲經訊」（Gavekal Dragonomics）的一份報告則指出，以舊換新正在透支未來的消費，但在家庭收入沒有回升的情況下，邊際效益正在遞減。反覆延長補貼的風險在於，可能演變成最糟糕的那一類刺激計畫，「固化對持續財政補貼的預期，卻難以真正改變消費行為」。（編輯：周慧盈）1140617