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離岸風電建置成本升高 富崴能源申請追加預算調解

2025/6/17 17:26
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（中央社記者潘智義台北17日電）森崴能源今天代子公司富崴能源發布重訊，說明承攬台電「離岸風力發電第2期計畫-風場財物採購帶安裝案」，因離岸風電建置成本大幅提升，富崴能源今天依合約向台電提出追加預算申請，並依程序向公共工程委員會申請調解。

森崴能源副總經理蔡美智在重大訊息記者會表示，富崴能源2020年6月15日以新台幣628.88億元決標金額，得標台電2期離岸風電統包工程和5年維運合約，總裝置容量約300MW（百萬瓦），預計2025年底完工併聯，年發電量估計超過10億度。

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蔡美智指出，因採購發包期間發生俄烏戰爭及COVID 19（2019冠狀病毒疾病），引發全球通貨膨脹、升息等不可歸責事由，導致此案情勢變更。依雙方合約精神，今天向台電提出追加預算申請；由於此案屬於政府重大公共工程案件，依政府採購法第85條之1規定及流程，也將此案提送工程會調解。

至於對公司財務業務影響及預估影響金額，蔡美智表示，已依法聲明立場並積極應對，事件尚無具體金額損失產生，但將持續依照規定評估對公司財務及業務可能產生影響，並於有重大變動時即時發布相關訊息。（編輯：張良知）1140617

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