5億高中生婚姻無效一審18日宣判 若確定夏男無遺產

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（中央社記者蘇木春台中17日電）台中賴姓男高三生案，賴母提起婚姻無效民事訴訟，一審明天將宣判。賴母律師今天表示，對判決結果審慎樂觀；若最後判決婚姻無效確定，與賴生同婚的夏男將失繼承資格，無法獲得遺產。

賴母委任律師許哲維接受中央社記者電話訪問時表示，明天民事婚姻無效一審將判決，若最後婚姻無效且全案確定，夏男自始就喪失賴生配偶的事實，依照民法規定，夏男就不是賴生合法繼承人，將喪失繼承資格。

許哲維說，若法院一審對夏男做出不利判決，預期對方可能提起上訴二審，對於明天判決結果則審慎樂觀。

對於賴生的遺產繼承，許哲維表示，賴母為繼承順位，但因賴母原為中國籍，先前已放棄中國身分，且台灣身分因他案遭註銷，目前已向移民署提出聲請恢復國籍，目前仍在行政程序中。

許哲維指出，如果賴母被認定是中國籍，依照兩岸人民關係條例，賴母的繼承額限制是新台幣200萬元，200萬元以外的財產，就會由其他兄弟姊妹繼承。

許哲維說，律師團主張賴母若可恢復中華民國籍，繼承遺產就沒有問題，若屬於無國籍，也沒有法規限制無國籍人士不得繼承中華民國遺產，因此繼承也不會有問題。

賴男當時剛滿18歲，生父（名義上的祖父）死前贈予30筆不動產，市值新台幣5億元，生父民國112年4月底過世、5月3日告別式；隔天賴男與夏男（承辦贈與事務的夏姓地政士兒子）外出，2人登記同婚後2小時，賴男卻在夏男住處墜樓身亡。

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刑事部分，與賴男同婚的夏男被台中地檢署依偽造文書罪嫌起訴，台中地院一審判夏男1年6月徒刑，二審上訴駁回確定，夏男今年2月間已發監執行；至於夏男遭控殺人罪部分不起訴，經賴男家屬聲請再議，台中高分檢發回續查後，中檢今年5月間以不起訴處分，家屬已再次聲請再議。

民事部分，賴母提出婚姻無效民事訴訟，台中地院明天一審將宣判。（編輯：陳仁華）1140617