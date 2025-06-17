林靖凱左膝內側半月板破裂 復健需6個月本季報銷

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（中央社記者謝靜雯新北17日電）中職統一7-ELEVEn獅隊二壘手林靖凱14日出賽傷退，總教練林岳平今天表示，林靖凱已經進手術房，左膝內側半月板破裂、採修補方式治療，推算復健時間約6個月，等於本季報銷。

獅隊二壘手林靖凱去年5月因左膝前十字韌帶撕裂動手術、整季報銷，直到今年4月8日才回到一軍，但在6月14日對中信兄弟比賽，9局守備時接球傳一壘後倒地傷退，隔天總教練林岳平透露，影像報告看起來狀況不是這麼好，而且是新傷。

林岳平今天賽前接受媒體聯訪表示，林靖凱在下午3時進手術房，跟先前傷勢不一樣，之前是傷到十字韌帶，這次是因為外翻造成半月板破裂，選擇採取修補而非置換方式，休息時間雖然會比較長，但優點是對林靖凱未來膝蓋比較好。

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林岳平表示，目前推估後續復健時間要6個月，等於今年球季結束，林靖凱連2年遇到這樣的傷勢，也是命運考驗，球團會用最大的努力協助林靖凱，讓他重回場上、找回原來優異的表現和能力。

獅隊爭上半季冠軍關鍵期，內野大將受傷缺陣，林岳平卻表示，覺得可惜的不是因為要爭冠，而是林靖凱經過傷勢重回場上，慢慢找回能力，表現也穩定下來，但又再度因為傷勢提早離開戰線，未來還要面臨復健等種種課題，對他是考驗。（編輯：張雅淨）1140617