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綠指韓國瑜指示未便召集協商 傅崐萁：沒聽說

2024/2/16 16:38
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（中央社記者劉冠廷台北16日電）國民黨團連署邀請行政院長陳建仁專案報告食安，並請立法院長韓國瑜召集協商，但民進黨團稱韓國瑜已指示未便召集協商。國民黨團總召傅崐萁則說，不管是什麼樣的說法、以訛傳訛，到目前為止都沒有聽說，尊重韓國瑜召集協商，大家在靜候當中。

國民黨立法院黨團連署希望17日召開臨時會，邀請陳建仁專案報告食安，且請韓國瑜16日召集朝野協商。民進黨立法院黨團今天召開記者會期間，收到立法院議事處通知，指經韓國瑜指示，因時程及作業程序考量，未便召集協商。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁下午在接受媒體訪問時表示，民以食為天，尤其剛過完農曆年，此時此刻應好好對這過去8年來的食安問題做總檢討，國民黨團一直都是與人民站在一起，會堅持這議題，陳建仁一定要到立法院做清楚報告，初衷非常簡單，而且相信立法院會立刻完成朝野協商。

傅崐萁強調，不管是什麼樣的說法、以訛傳訛，到目前為止都沒有聽說，這事關民眾重大的議題，立法院該有的程序，一定要完備，讓民眾知道過去8年，行政院為食安做了哪些事，以及未來的展望是什麼。

傅崐萁也說明，國民黨立法院黨團與韓國瑜，都是希望台灣更好，任何的溝通管道都非常暢通，再次表達，尊重韓國瑜召集協商，大家在靜候當中。

國民黨團也發布聲明指出，經國民黨團與議事處詢問確認，議事處表示並未發出任何書面回應，目前都依法定程序辦理中，民進黨團所出示文件非正式公文，應負責任向民眾解釋該文件從何而來。

聲明指出，國民黨團依法提出請求，靜候韓國瑜召集朝野協商，並尊重其時程安排。（編輯：林興盟、張若瑤）1130216

#國民黨團
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