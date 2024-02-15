傳美議員蓋拉格將訪台 綠委：朝野一致對外打拚

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（中央社記者王揚宇、林敬殷台北15日電）外傳美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格將訪台，預計會晤總統當選人賴清德、立法院長韓國瑜。民進黨團副幹事長洪申翰今天受訪表示，雖然賴清德跟韓國瑜黨派不同，相信朝野可以一致對外，為台灣最佳利益打拚。

英國「金融時報」報導，蓋拉格（Mike Gallagher）下週率團訪問台灣，預計將會晤賴清德、韓國瑜。外交部今天則表示，目前無相關資訊提供，但一向歡迎美國國會議員及各界友人訪台並展現支持，若有進一步訊息會適時對外說明。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤及副幹事長洪申翰、林楚茵今天召開輿情回應記者會。媒體詢問，蓋拉格將會晤賴清德、韓國瑜，但賴、韓兩人政黨不同，兩岸立場也不同，黨團如何看待。

吳思瑤表示，立法院長承擔國會外交的重要責任，面對各國訪賓、貴客都應當捍守立法院的立場，這是國家的立法院，期待韓國瑜應當能夠站穩立場，回應民眾期待，大家都在觀察。

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洪申翰認為，立法院有一個重要角色，就是推動國會外交，對於台灣現在的處境，包括要與民主陣營交朋友、加深關係等，韓國瑜有一定的了解。

洪申翰說，雖然賴清德跟韓國瑜黨派不同，但他相信也期待朝野可以一致對外，為台灣的最佳利益打拚、結交朋友，不會走過去那種為了少數權貴階級的傾中路線，因為幾次選舉下來及中國的情勢等都可看出，傾中路線絕對不是台灣該走的路，甚至就目前來看，這是有害的路，相信韓國瑜應該很清楚了解。（編輯：林淑媛）1130215