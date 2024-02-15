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朱立倫：爭取年輕世代加入 黨內長輩不該再當主角

2024/2/15 11:45（2/15 12:11 更新）
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國民黨15日舉行新春團拜，黨主席朱立倫致詞時說，爭取更多年輕世代加入國民黨，讓年輕世代成為主角；所有長輩要做年輕人的啦啦隊，不該再成為主角，應成為年輕人最大的助力。中央社記者王飛華攝 113年2月15日
國民黨15日舉行新春團拜，黨主席朱立倫致詞時說，爭取更多年輕世代加入國民黨，讓年輕世代成為主角；所有長輩要做年輕人的啦啦隊，不該再成為主角，應成為年輕人最大的助力。中央社記者王飛華攝 113年2月15日
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（中央社記者劉冠廷台北15日電）國民黨今天舉辦新春團拜，黨主席朱立倫表示，黨只是平台，透過平台團結所有力量、不斷改革，爭取更多年輕世代加入國民黨，讓年輕世代成為主角；所有長輩要做年輕人的啦啦隊，不該再成為主角，應成為年輕人最大的助力。

國民黨今天舉行新春團拜，由朱立倫率領黨務幹部、黨工齊聚拜年，與會者包括前主席馬英九和吳伯雄、立法院黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘、以及立委柯志恩、陳玉珍等人，氣氛熱鬧。

朱立倫致詞時表示，黨只是平台，透過平台團結所有力量、不斷改革，爭取更多年輕世代加入國民黨，「取代我們」，讓年輕世代成為主角；他也請立委招聘助理時，都要當成未來重要培養對象，縣市長也要培養接班人、優秀人才，要不斷讓年輕人加入，成為立法院黨團或執政縣市的重要成員，將來為重返執政努力。

朱立倫說，培養年輕人是最高的目標，所有長輩要做年輕人的啦啦隊、支撐，不該再成為主角，應成為年輕人最大的助力，他都是以此為決心，國民黨才能一棒接一棒、一代接一代，會更有希望。

朱立倫受訪時說，新年新希望就是國民黨能夠更年輕化、更多接班人，更多年輕梯隊願意加入國民黨，歡迎大家來取代他們，讓更多年輕人成為國民黨未來的新希望。

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外界形容國民黨現在有朱立倫、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕等3顆太陽，朱立倫表示，國民黨只是一個平台，他就像總教練，或是做一個引擎，能夠帶動更多的力量給立法院黨團、縣市長；如果要說國民黨有真正的太陽，那是所有的國民黨員與年輕幹部。

國民黨將在立法院開議後舉辦共識營，朱立倫表示，希望透過共識營讓大家深入討論、交換意見、凝聚共識，成為更團結有力、更能為民服務，讓民眾希望的法案，都能夠通過的政黨。（編輯：謝佳珍、楊凱翔）1130215

#立法院黨團
#朱立倫
#國民黨
#韓國瑜
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