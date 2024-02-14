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新國會2/20開議 邀陳建仁施政報告並備質詢

2024/2/14 15:34（2/14 16:32 更新）
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（中央社記者郭建伸台北14日電）新國會將於20日開議，開議當天將邀請行政院長陳建仁進行施政報告並備質詢。此外，民眾黨立委陳昭姿日前在立法院長選舉發生無效票爭議，外界預料民眾黨團將於開議日當天提報書面資料試圖翻案。

立法院長韓國瑜5日主持朝野黨團協商，過程氣氛融洽，各黨團表達意見後，韓國瑜折衷各黨團意見，裁示第11屆第1會期將於2月20日開議。

2月20日開議當天，立法院將邀請陳建仁率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢，當天質詢人數由國民黨團推派3人、民進黨團推派3人、民眾黨團推派1人進行。

此外，民眾黨立委陳昭姿1日在立法院長選舉時發生無效票爭議，民眾黨團5日在朝野協商提出臨時提議，建請朝野討論立法院長選舉第一輪投票的錯誤遺漏，並指議事錄記載恐怕與現實狀況不符。

立法院秘書長周萬來在朝野協商時表示，若主席宣告選舉結果，在場立委都沒有異議，議事錄就會記載確定，且議事錄沒有這一段選舉過程，只記載選舉結果。

周萬來指出，根據議事規則，若立委認為議事錄有錯誤遺漏，應在院會以書面提出，再由主席處理，民眾黨團可在第二次院會提報。

韓國瑜當天在協商時裁示，針對選舉公報中有效票與無效票的後續處理，民眾黨團可於開議日將書面請求送交院會處理。民眾黨團總召黃國昌當時回應「很好」，外界預料民眾黨團擬於開議日當天提報書面資料。（編輯：黃國倫）1130214

#陳建仁
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#韓國瑜
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