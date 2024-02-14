立院20日開議藍白優先法案列吹哨者保護法 綠盼政治休兵

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（中央社記者郭建伸、范正祥、王揚宇台北14日電）新國會朝野黨團備妥不同優先法案，國民黨團、民眾黨團目前都將吹哨者保護法、預算法、國會改革等列為優先法案。民進黨團指出，將做到「政治休兵、政策先行」，磨合新國會朝野合作模式。

立法院第11屆第1會期將於20日開議，開議當天將邀請行政院長陳建仁率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢，外界也關注朝野黨團在新一屆的立法院提出的優先法案。

國民黨團往例會在國民黨的立法實務研討會中公布新會期優先法案。國民黨團書記長洪孟楷受訪舉例，黨團過去曾將吹哨者保護法列為好幾個會期的優先法案，但行政部門遲遲沒有版本，黨團會再列入新會期優先法案。

國民黨團首席副書記長林思銘回應媒體詢問時指出，國民黨團新會期優先法案將提出預算法修正案，避免「特別預算常態化」破壞預算整體性及財政紀律，並提出國會改革法案。此外，國民黨團將推動「核子反應器設施管制法」修法，不再設定核電廠延役申請期限。

民眾黨團日前公布優先法案分為9大領域23項優先法案，包含與國會改革有關的立法院職權行使法、刑法修訂不法關說罪、揭弊者保護法、促進全國住宅使用特別稅條例草案、中高齡者及高齡者就業促進法、老人福利法修正草案、預算法、財政收支劃分法草案、反媒體壟斷法、媒體議價法，並推動「不在籍投票」立法等。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，雖然民進黨不再是國會第一大黨，但黨團會請行政院盤點法案，包括對政務推動有迫切重要性、有社會正當性、有利於人民需要的法案等。

吳思瑤指出，要務實看待在野黨端出的法案，「我們也做一下推演」，希望有正當性的民生法案為優先，並做到「政治休兵、政策先行」，磨合出各黨團合作模式。

此外，民進黨立法院黨團1月下旬舉行新科立委共識營，據轉述，民進黨立法院黨團總召柯建銘在會中談到新會期將面對的挑戰，除了法案之外，還有包含國家通訊傳播委員會（NCC）、考試委員及大法官三大人事同意權。（編輯：蘇龍麒）1130214