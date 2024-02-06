藍拋設國會特偵組、聽證權等入法 柯建銘：毀憲亂政

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（中央社記者王揚宇台北6日電）國民黨立法院黨團總召集人傅崐萁拋出設國會特偵組及聽證權、調查權入法等主張。民進黨立法院黨團柯建銘今天說，這是毀憲亂政，莫此為甚，也毫無憲法與法律觀念，傅崐萁真的錯把台北當花蓮。

傅崐萁3日表示，未來會成立國會特偵組，全力推動打貪打腐、國會革新，聽證權、調查權及不得藐視國會等入法，達監督制衡目標。此外，國民黨立法院黨團今天召開「國會改革、恢復特偵組，不能拖！」記者會，提出相關主張。

對此，民進黨立法院黨團今天召開「毀憲亂政，莫此為甚」回應記者會。柯建銘說，在1月15日、2月1日後，不當言論充斥台灣，這是嚴重的毀憲亂政行為，因為在憲法權力分立原則上，國會沒有準司法權及調查權，國民黨乃至於台灣民眾黨提出所謂的聽證調查、不得藐視國會，現在更衍伸到國會特偵組等，都毫無憲法及法律觀念。

柯建銘說，關於國會調查權部分，雖然大法官釋字第585號解釋結果，國會有調查權，但為何從2004年迄今立法院不敢修法，因為這與監察委員的調查權有扞格之處，中間要如何區分、相關配套法律要怎麼寫，在實際面上有困難，20年來沒有人敢修法，怕變成國會怪獸。

至於國會聽證權上，柯建銘指出，這是美國的制度，但不管是國民黨還是民眾黨都將其過度引申、嫁接在台灣，這是徹底違憲，而且如果官員來立法院答非所問、反質詢或是說謊，就要將其移送法辦、課予刑責，在全世界民主國家中沒有人有這樣的設計，這是非常嚴重的錯誤觀念。

柯建銘接著談到國會特偵組議題，認為這是廢掉的特偵組借屍還魂，還變本加厲，試問國會特偵組要怎麼設計、行使什麼權力，難道要賦予國會有司法權、檢察權，這是嚴重的憲政衝突。

柯建銘呼籲國民黨，在設計國會改革上不要一意孤行，也敬告傅崐萁，「難道傅崐萁兼任民眾黨立法院黨團總召嗎、把54席當作62席嗎、民眾黨立法院黨團總召黃國昌受你指揮嗎」，傅崐萁真的錯把台北當花蓮，台北沒有這一套。

媒體追問，國民黨立委提到國會應該設計一套制度，免職不適任官員。柯建銘指出，憲法對於立委的職權規定非常清楚，這一定要修憲，不是異想天開自己講給自己爽的，而國民黨在這些題目上看起來勢在必行，大家就拭目以待。

另外，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤透過影片回應指出，戰鬥藍在選舉的時候，拋出恢復特偵組的主張，法界、專業界認為期期以為不可，因為特偵組過去淪為掌權者打擊異己的政治工具。

吳思瑤指出，國民黨現在作為國會第一大黨，積極拋出要設立國會特偵組的說法，公督盟第一時間站出來批評，認為這是國會過當的擴權，也嚴重破壞憲政體制。

吳思瑤說，何謂國會特偵組，國民黨稱要強化立委查弊的能力，但她認為國會改革不必然就是國會擴權，立法的職權不可能凌駕超越，甚至取代司法的權限，因為憲政體制還是底線。（編輯：蘇志宗）1130206