藍籲特偵組恢復前 藉國會調查聽證權監督行政機關

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（中央社記者范正祥台北6日電）國民黨立法院黨團今天召開記者會指出，從過去實證經驗可以看出，特偵組有存在的實質價值，呼籲恢復特偵組；而在司法特偵組恢復前，希望藉由國會改革賦予立委調查權、聽證權監督行政機關。

國民黨團今天於黨團記者室召開「國會改革、恢復特偵組不能拖！」記者會，黨團首席副書記長林思銘、副書記長羅智強以及立委吳宗憲、翁曉玲、王鴻薇出席。

律師出身的林思銘說，為了有效監督行政機關，一定要恢復特偵組。他指出，特偵組能夠提升偵查犯罪的效能，也可以使得現有檢調體制更完善和保持中立。

談及支持恢復特偵組，曾任檢察官20年的吳宗憲說，在立法院，他的經歷比任何人都了解檢方，特偵組有沒有存在的實質價值，從實證的經驗就可以看得出來。

吳宗憲表示，過去特偵組存在時辦過多件大案，但自從2017年特偵組熄燈之後，至今沒有任何一件檢方辦的案子等級有當年特偵組所辦任何一件的水準。

吳宗憲指出，國民黨團之前提到的國會特偵組，最終目的是要恢復司法特偵組，但在法院組織法修法之前，希望藉由國會改革讓立委取得一些權限，賦予立委調查權、聽證權，以及政府官員到國會不敢作偽證等情況下，把一些個案查清楚。

他說，當查清楚了個案，就可以告訴檢察官這案子有問題，要開始啟動調查，這在世界上是常見的國會權限，國會藉由立法的監督去調查相關的事實，並沒有違反權力分立原則，也沒有所謂擴權問題，因為最後起訴與否還是由檢察官為之。

林思銘補充說明，國會特偵組概念與司法特偵組不同，沒有違憲問題。司法特偵組是由最高檢察署在全國各地挑出優秀檢察官，到特偵組偵辦案件。國會特偵組是呼應國會的調查權、聽證權，黨團會提出立法院職權行使法修法來作法源規範。

記者會上，王鴻薇說，推動國會改革，強化國會監督制衡功能，應恢復特偵組。羅智強表示，國會三黨不過半，就是改革時代的開始，包括恢復特偵組勢在必行。

關於國會改革法案，翁曉玲建議，包括聽取總統國情報告、國會調查權、聽證權、訂定藐視國會處罰規定、擴大人事同意權、增訂不適任行政首長解任權。（編輯：謝佳珍）1130206