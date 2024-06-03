國民黨團：財劃法修法刻不容緩 政院應提版本

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（中央社記者王承中台北3日電）立法院本週審查財政收支劃分法修正草案，國民黨團今天表示，修法刻不容緩，呼籲行政院應提出版本及對策，不要抗拒修法。

立法院財政委員會本週審查財政收支劃分法修正草案，目前有國民黨團、民眾黨團或立委累計共提14案，民進黨立委也有提案，但尚未有行政院版本。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘，以及國民黨立委賴士葆、李彥秀、牛煦庭、黃健豪、游顥及徐巧芯等人，今天在立法院國民黨團召開「財劃法修正刻不容緩，行政院拿出態度」記者會。

洪孟楷指出，財劃法修法刻不容緩，行政院應該展現態度，拿出對策跟辦法。過去民進黨在野時曾提過要修財劃法，如今民進黨執政的台南市、高雄市也支持修法，呼籲民進黨不要換位置就換腦袋。

洪孟楷表示，國民黨團及黨籍立委都有針對財劃法修法提出版本，而國民黨更是已經先與執政縣市討論，形成基本共識，廣泛納入社會意見，應該要讓人民納稅錢做合理的運用分配，把所有預算用在人民身上。

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洪孟楷指出，此次國民黨團所提的修法重點，是訴求公平，讓縣市政府都能有最妥善的預算來使用，要更直接有效照顧到全民，希望能夠讓整體縣市施政、國家發展逐步向前，也期待大家提出各自的版本，在立法院好好討論。

洪孟楷表示，立法院5日將針對財劃法修法召開公聽會，一切都會按照既定行程，在符合程序正義的情況下，呼籲行政院拿出版本及對策，不要抗拒公平有效且直接的財劃法修法。（編輯：潘羿菁）1130603