立院擬修財劃法 卓榮泰：中央地方應合作非包圍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北3日電）立法院今天排審財劃法修正草案。行政院長卓榮泰說，中央與地方一定要互助，而非包圍，才能照顧全國人民；且中央以全國角度才能公平合理做最好財政規劃，他願意開放的討論。

立法院財政委員會將審查財政收支劃分法修正草案，目前有國民黨團、民眾黨團或立委累計共提14案，民進黨立委也有提案，但尚未有行政院版本。

卓榮泰今天到台北港海巡基地出席海委會海巡署「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」前接受媒體聯訪。媒體詢問藍白聯手要修財劃法，被解讀是要發動地方包圍中央的看法。

卓榮泰表示，他待過地方議會，很清楚地方政府心情及經營問題，不過中央和地方始終要保持合作關係，考量國民平等及地方均衡發展，2024年中央補助給地方統籌分配稅款新台幣4043億元、一般補助款2303億元，總共有6300多億元，除此之外還有前瞻基礎建設與長照經費補助等。

卓榮泰說，中央與地方一定要站在互相幫忙立場，而不是包圍，中央以全國角度來看，才能在具公平性、合理性及維護中央政府韌性等多重考慮下作最好財政規劃。

卓榮泰表示，財劃法多年來有些討論，但從沒結論，一定要站在中央地方互補、支撐，才能照顧到全國每個縣市與人民，而不產生落差或建設不足，「我們願意開放的討論，但重要的原則希望大家能夠理解」。

針對中國國防部長董軍昨天在新加坡香格里拉對話會議發表對台灣恫嚇言論。卓榮泰說，兩岸關係不應日趨緊張，台灣已釋出很多未來善意政策，希望不要口頭互相攻擊，而要體諒雙方人民最大利益及印太地區和平，不是以口頭威脅就能壓制一方，大家應心平氣和為世界科技、經濟與區域和平努力，「我們願意做，我們也願意等」，也就是春暖花開的那一天，「我們願意繼續地努力」。

針對立法院長韓國瑜跟藍委餐敘，希望藍委暫緩推動衝突法案；以及卓榮泰今天晚間要宴請民進黨立委，被解讀是要強化行政、立法部門合作。卓榮泰說，國會願意站在福國利民角度增加法案與政策審議都是好事、為時不晚，也希望能儘快開始。

卓榮泰說，希望行政院與立法院跟各黨團都保持好關係，所以今天晚間對民進黨團是希望加強溝通、好好合作，沒有其他意思，也希望大家能在兩院工作上多為對方著想、多做事，希望兩院共同往這方向進步。

至於民進黨政策會執行長王義川日前指出，可用手機訊號定位分析出在立法院外的群眾資訊，引發爭議。

卓榮泰表示，如果有些誤會趕快釐清，檢調單位如果有偵查結果也應儘快向社會公布，讓大家安心，他希望台灣是公平開放社會，彼此不應有不當的懷疑。（編輯：李錫璋）1130603